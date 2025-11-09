Lobios aborda el papel del bosque mixto en la prevención de incendios

El salón multiusos de Lobios acogió este sábado una jornada del proyecto Mixturando, titulada «El bosque mixto y los incendios», en la que participaron más de treinta profesionales de la educación agraria, representantes municipales y responsables de comunidades de montes de toda Galicia.

Mixturando desarrolla dieciocho modelos de gestión sostenible del bosque atlántico en Galicia y Asturias con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la Unión Europea – NextGenerationEU. En Lobios, organizada por el GDR Limia-Arnoia junto a la Asociación de Profesores de Educación Agraria de Galicia, la actividad analizó el papel de los bosques mixtos en la prevención y mitigación de los incendios forestales y promovió modelos de gestión sostenible que integren conservación, producción y desarrollo rural.

El investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel Marey, y la científica del CSIC Cristina Fernández Filgueira abordaron la evolución de los incendios y la regeneración del suelo tras los fuegos. Por su parte, el técnico forestal Xaime Iglesias presentó los modelos del proyecto en el Parque Natural do Xurés, centrados en restauración forestal y aprovechamiento compatible con la conservación ambiental.

Según la gerente del GDR, Eva González, «la mejor defensa contra los incendios es mantener una población activa en el rural y poner en valor el bosque mixto».