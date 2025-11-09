Lobios aborda el papel del bosque mixto en la prevención de incendios
Profesionales de la educación agraria analizaron estrategias de gestión sostenible
El salón multiusos de Lobios acogió este sábado una jornada del proyecto Mixturando, titulada «El bosque mixto y los incendios», en la que participaron más de treinta profesionales de la educación agraria, representantes municipales y responsables de comunidades de montes de toda Galicia.
Mixturando desarrolla dieciocho modelos de gestión sostenible del bosque atlántico en Galicia y Asturias con el apoyo de la Fundación Biodiversidad y la Unión Europea – NextGenerationEU. En Lobios, organizada por el GDR Limia-Arnoia junto a la Asociación de Profesores de Educación Agraria de Galicia, la actividad analizó el papel de los bosques mixtos en la prevención y mitigación de los incendios forestales y promovió modelos de gestión sostenible que integren conservación, producción y desarrollo rural.
El investigador de la Universidad de Santiago de Compostela, Manuel Marey, y la científica del CSIC Cristina Fernández Filgueira abordaron la evolución de los incendios y la regeneración del suelo tras los fuegos. Por su parte, el técnico forestal Xaime Iglesias presentó los modelos del proyecto en el Parque Natural do Xurés, centrados en restauración forestal y aprovechamiento compatible con la conservación ambiental.
Según la gerente del GDR, Eva González, «la mejor defensa contra los incendios es mantener una población activa en el rural y poner en valor el bosque mixto».
