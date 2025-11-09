El IES Chivite de Verín y el Nacional Ramón Álvarez, reconocidos por los Meninas
Los premios reconocen el trabajo en la erradicación de la violencia de género
D. A.
La octava edición en Galicia de los reconocimientos Meninas, con los que la Delegación del Gobierno en la comunidad destaca el trabajo de personas y entidades que sobresalen por su compromiso en erradicación de la violencia de género y el apoyo a sus víctimas, ha distinguido este año cinco causas de las cuatro provincias, entre las que ha resultado premiado el Instituto de Educación Secundaria Xesús Taboada Chivite de Verín. En el fallo, el jurado ha reconocido que el proyecto educativo del centro «pon o foco na igualdade entre mulleres e homes, na non discriminación e na prevención da violencia de xénero» y ha destacado proyectos como el Programa de convivencia institucional TEI (‘Titorías Entre Iguais’) o el ChiviTEI, uno de los sellos del centro, que «busca sensibilizar ás familias da importancia da convivencia positiva, empodera ao alumnado como suxeito dinámico da convivencia, promove entre eles e elas unha relación social saudable e baseada no respecto e prevén o acoso escolar, o ciberacoso e outras formas de violencia, favorecendo a resolución pacífica dos conflictos».
Menciones honoríficas y representación ourensana
Aunque la del Xesús Taboada Chivite es la única representación ourensana en los reconocimientos oficiales, el jurado de las Meninas ha concedido también cinco menciones honoríficas, de las que una ha parado a sumar al palmarés de la provincia termal. Se trata del policía nacional Ramón Salvador Álvarez Álvarez, destinado en la Unidade da Policía Adscrita á Comunidade Autónoma de Galicia en Ourense.
Otros premiados en la octava edición
Los premios principales también han distinguido a la ONG ACCEM Galicia, la Deputación da Coruña, la Asociación Penitenciaria «Concepción Arena» de Lugo y a la decana de la UVigo Enma Torres-Roma.
