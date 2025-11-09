El documental «As maos da pulpeira» se estrenará en el Xociviga
El festival internacional de cortometrajes arrancará el martes 19 en O Carballiño
d. a.
El Festival Internacional de Cortometrajes Xociviga acogerá el próximo miércoles 19 de noviembre el estreno mundial de «As maos da pulpeira», dirigida por Silvia Cachafeiro, la primera producción audiovisual protagonizada por mujeres pulpeiras. Rodada íntegramente en la comarca del Carballiño a finales de 2024 y producida por Matriuska Producciones, la obra cuenta con financiación del ICAA, la Diputación de Ourense y Agadic, además de la colaboración del Concello do Carballiño.
La cinta presenta a Concha y Ramona, dos pulpeiras del Carballiño de los años 50 que trabajan en una romería. A través de ellas, el público descubrirá la dureza de aquel oficio en tiempos de pobreza y emigración, así como el valor de la sororidad entre mujeres. «A idea xurdiu dunha conversa cunha pulpeira, cando descubrín como era o oficio das pulpeiras nos anos 50 e 60, e como actualmente está a cambiar2, explica Cachafeiro.
El elenco combina actores profesionales como Miguel de Lira o Susana Sampedro con pulpeiras que debutan en la pantalla. «Foi unha experiencia vital meterme nunha personaxe e verme nun escenario con toda a montaxe e a produción», cuenta Emma del Rosario, protagonista e integrante de una familia pulpeira.
La directora invita a acudir al estreno, previsto para las 20:30 horas en el Auditorio Manuel María, donde se celebrará también un coloquio con el equipo técnico y artístico.
