El Consello da Cultura Galega comparte los cuentos de Risco

El Consello da Cultura Galega y la Fundación Vicente Risco celebraron ayer en Allariz una jornada dedicada a analizar el valor de los cuentos populares en la obra del escritor. Bajo el título «Do conto popular e as súas reescrituras. Vicente Risco no xerme da literatura infantil galega», el encuentro puso de relieve la contribución del autor a la conservación y reinterpretación de la tradición oral gallega, así como su influencia en el nacimiento de la literatura infantil y juvenil en Galicia.

La cita, que reunió a especialistas y representantes del ámbito universitario, permitió reflexionar sobre la importancia de la oralidad como elemento esencial de la identidad gallega y sobre el papel educativo de las narrativas tradicionales en la actualidad. Las sesiones fueron grabadas y estarán disponibles en la web del Consello da Cultura Galega.

El programa incluyó mesas de diálogo con expertos como Camiño Noia, Xulio Pardo de Neyra, Carmen Ferreira Boo y Antonio Reigosa. Además, la investigadora Inma Soto ofreció una ponencia centrada en el simbolismo y la originalidad de las narraciones de Risco. La jornada concluyó con una conversación entre los editores Marcos Calveiro y César Lorenzo Gil sobre la vigencia de los cuentos maravillosos en la literatura gallega actual.

El encuentro se enmarcó en la línea de colaboración que el Consello da Cultura Galega y la Fundación Vicente Risco mantienen desde hace años, promoviendo actividades destinadas a difundir el legado de la Xeración Nós y su contribución a la cultura gallega. Al acto asistieron representantes institucionales y miembros de la sociedad civil, que valoraron positivamente la iniciativa.