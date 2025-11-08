La Xunta licita la senda peatonal de Reza tras lograr el consenso vecinal

Tras años de debate y cambiazos de proyecto, tras las quejas vecinales, que consideraban, en algún caso, que este trazado invadía sus casas, la senda peatonal de Reza, un paseo de casi 2,3 kilómetros de largo que discurre por un núcleo urbano próximo al río, ha comenzado a andar con la licitación pública del proyecto, cuyo presupuesto inicial es de 1,5 millones de euros.

El anuncio de este proceso, fruto del consenso entre vecinos y el Ejecutivo gallego, se hizo ayer en Reza, a donde se desplazaron para dar a conocer el proyecto la conselleira de Vivenda y Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, junto al delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo, y la directora de la Axencia Galega de Infraestruturas, María Deza.

Allí recorrieron parte de esa futura senda peatonal de la carretera OU-402 y transformará esta zona de la ciudad ubicada al lado del Miño y discurrirá desde la con la calle Portalón hasta el aparcamiento del kilómetro 3,290 con un ancho que irá oscilando, según el trazado, de los 1,8 metros a los 3 metros de ancho.

Según explicó Allegue, así como los técnicos del proyecto, la senda conectará además tramos aislados de las aceras actualmente existentes y las edificaciones dispersas, para que los vecinos puedan realizar sus desplazamientos de forma más cómoda y segura al no tener que caminar en algunos tramos por la carretera.

La consellería puso en valor que el trazado de la nueva senda «es fruto de una extensa tramitación con dos procesos de información pública» y destaca el «consenso alcanzado con el vecindario y la incorporación de sus sugerencias».

Entre ellas se incluyeron modificaciones en varias paradas de autobús, que ahora van a disponer también de marquesinas, así como en los aparcamientos en línea de los que se dotará a la zona.

La conselleira enmarcó la actuación en el compromiso de la Xunta por la movilidad sostenible y segura en Ourense y en el fomento de un modo de vida saludable.

Esta licitación se publicó ayer en la plataforma de contratación de la Xunta, las empresas tendrán de plazo desde hoy y hasta el 3 de diciembre para presentar sus propuestas. La previsión es iniciar las obras, que tienen un plazo de ejecución de 12 meses, en 2026.

16 kilómetros de sendas

Con esta intervención se completará la ejecución de más de 16 kilómetros de sendas en las carreteras autonómicas de la comarca de Ourense, por 8 millones de euros, trabajos a los que hay que sumar la inversión movilizada para conformar la nueva senda peatonal y ciclista que vertebrará de norte a sur la ciudad entre la estación Intermodal, el Puente Viejo y Expourense.

Allegue subrayó que estos itinerarios que está desarrollando la Xunta en el marco del Plan de Sendas «son proyectos que tienen el sello de Galicia Calidade y van a transformar esta ciudad y la calidad de vida del vecindario. Y ese es el principal objetivo de todas nuestras actuaciones».

Destacó también el impulso a las actuaciones de vivienda e infraestructuras en los presupuestos de la Xunta con 25,5 millones para Ourense. En el ámbito de Vivienda invertirá 17,8 millones ara seguir avanzando en construcción, desarrollo de suelo o rehabilitación a través del Rexurbe. En infraestructuras, la inversión alcanza 6,6 millones, que permitirán avanzar en actuaciones como la Ronda Este, avanzó.