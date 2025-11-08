Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Torque de Honra para Marita Souto, la científica que puso en valor el termalismo

El Centro de Estudios Chamoso Lamas le concede esta distinción, por el «impulso y valorización que dio a este recurso terapéutico y patrimonial»

Marita Souto. | Iñaki Osorio

Marita Souto. | Iñaki Osorio

REDACCIÓN

Ourense

El Centro de Estudios Chamoso Lamas concede el Torque de Honra 2025 a la doctora Mª Generosa Souto Figueroa en reconocimiento a su trayectoria en el estudio químico-analítico de las aguas termales y mineromedicinales, en especial las de la provincia de Ourense, impulsando su valorización como recurso terapéutico y patrimonial.

La científica e investigadora ourensana atesora además de un impresionante currículum profesional como licenciada en Ciencias Químicas, licenciada en Farmacia y catedrática de Física y Químicam entre otras titulaciones, su presencia en las más importantes academias y organismos internacionales, un trabajo de inmedible valor, de análisis científico de cientos de manantiales termales.

Conocida popularmente como Marita Souto, es un referente internacional en hidrología médica y termalismo científico, y en febrero de este mismo año ingresó como académica de número en la Real Academia Europea de Doctores.

Según explican desde el Chamoso Lamas, en O Carballiño villa termal «se le guarda además un grato recuerdo de su etapa como directora y docente del IES nº 1 de la villa en la década de los años ochenta». Este galardón, que otorga el colectivo cultural e investigador carballinés con carácter bianual «en reconocimiento a la labor de aquellas personas, entidades y publicaciones en la conservación, recuperación y divulgación del Patrimonio Histórico-Cultural de O Carballiño y del Ribeiro», le será entregado el 13 de diciembre, a las 20.30 horas, en la Casa da Cultura do Carballiño.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents