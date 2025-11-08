Torque de Honra para Marita Souto, la científica que puso en valor el termalismo

El Centro de Estudios Chamoso Lamas concede el Torque de Honra 2025 a la doctora Mª Generosa Souto Figueroa en reconocimiento a su trayectoria en el estudio químico-analítico de las aguas termales y mineromedicinales, en especial las de la provincia de Ourense, impulsando su valorización como recurso terapéutico y patrimonial.

La científica e investigadora ourensana atesora además de un impresionante currículum profesional como licenciada en Ciencias Químicas, licenciada en Farmacia y catedrática de Física y Químicam entre otras titulaciones, su presencia en las más importantes academias y organismos internacionales, un trabajo de inmedible valor, de análisis científico de cientos de manantiales termales.

Conocida popularmente como Marita Souto, es un referente internacional en hidrología médica y termalismo científico, y en febrero de este mismo año ingresó como académica de número en la Real Academia Europea de Doctores.

Según explican desde el Chamoso Lamas, en O Carballiño villa termal «se le guarda además un grato recuerdo de su etapa como directora y docente del IES nº 1 de la villa en la década de los años ochenta». Este galardón, que otorga el colectivo cultural e investigador carballinés con carácter bianual «en reconocimiento a la labor de aquellas personas, entidades y publicaciones en la conservación, recuperación y divulgación del Patrimonio Histórico-Cultural de O Carballiño y del Ribeiro», le será entregado el 13 de diciembre, a las 20.30 horas, en la Casa da Cultura do Carballiño.