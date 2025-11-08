Técnicos en Cuidados de Enfermería reclaman más personal en Primaria

Ourense acogió las XIV Jornadas Provinciales para Técnicos en Cuidados de Enfermería, un encuentro que reunió a más de un centenar de profesionales del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.

Bajo el lema «Actuación del TCE en Atención Especializada y Primaria», las jornadas —organizadas conjuntamente por la Formación y Avance de la Enfermería y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE)— sirvieron para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y debatir sobre el papel del colectivo en los distintos niveles asistenciales.

Entre los temas abordados figuraron la importancia de los cuidados tras el diagnóstico, el papel del TCE en el acompañamiento al paciente durante las diferentes etapas de la enfermedad y su labor en áreas como pediatría, oncología o cuidados intensivos. Con todo, una de las principales reivindicaciones planteadas fue la necesidad de incrementar el número de profesionales TCE en las plantillas de Atención Primaria, un refuerzo considerado esencial ante el envejecimiento poblacional y el aumento de la demanda asistencial.

«Cada año es un honor celebrar estas jornadas en Ourense y contar con un programa científico tan completo. Nuestro trabajo nos convierte en los profesionales más próximos al paciente y en una población cada vez más necesitada de cuidados somos esenciales», destacó Ana María Dorrego, secretaria provincial del SAE en Ourense, quien subrayó también la importancia de mejorar el reconocimiento del colectivo dentro de los equipos sanitarios porque «somos las manos, los brazos y las piernas, no solo de los pacientes, sino también de las familias porque somos los que estamos siempre a pie de cama» .

Por su parte, Jorge Santurio, en representación de FAE, insistió en la formación continua como herramienta para seguir avanzando profesionalmente, recordando además las próximas citas formativas del sector: el IV Congreso Nacional de Técnicos en Farmacia, que se celebrará en Vigo los días 13 y 14 de marzo, y el XXXV Congreso Nacional de TCE, previsto en Málaga los días 27, 28 y 29 de mayo, centrado en la intervención del técnico en cuidados críticos y urgencias.

El acto contó con la presencia de Santiago Camba Bouzas, gerente de la EOXI de Ourense; Verónica Civeira Pérez, subdirectora de Procesos de Enfermería; Diego Rivera Camba, subdirector de Procesos de Enfermería; Eduardo González Gil, subdirector de Recursos Humanos del área sanitaria; y Jorge Santurio Sánchez, patrono de la Fundación para la Formación y Avance de la Enfermería.