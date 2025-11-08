Así será el gran parque de la iglesia de Santa María a Maior de Verín

«Va a ser el proyecto más ambicioso y el que más va a revolucionar el casco histórico de Verín, desde el que financió el filántropo García Barbón con la gran plaza que lleva su nombre».

Así definió el gobierno municipal de Verín, durante el pleno celebrado ayer, la gran obra de humanización del entorno de la iglesia de Santa María a Maior de la villa, que dio su último paso al largo y complejo proceso administrativo tras la aprobación plenaria que permitirá sacar adelante esta futura obra.

Recreación de cómo quedará tras el proyecto aprobado. | FdV

Este proyecto de humanización del entorno de la iglesia parroquial de Santa María a Maior creará una gran zona verde en su entorno, que conectará la Alameda y la calle Mayor creando un gran parque de 4.500 m² de zona verde.

El pleno dio ayer el visto bueno al proceso de financiación de la actuación, por valor de 475.000 euros. El objetivo del convenio era poner en valor la zona y en esta línea «se diseña un parque de uso público en el interior del bloque y varios edificios que condicionan la valoración de la Iglesia».

Para ello se procederá a la demolición de varios edificios en ruinas, los alpendres adscritos a la iglesia, los alpendres, y se rehabilitará la casa parroquial.

Esta nueva zona verde interior contará, además de con las superficies liberadas de las actuales ocupaciones por escombros y ruinas, con el área que en el atrio de la iglesia ocupa el antiguo cine. Con la financiación aprobada ayer, el Concello hará las obras de paisajismo y decoración en todo el ámbito de aplicación de este convenio.