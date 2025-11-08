El proyecto Green Gap prevé nuevas dotaciones verdes en Ourense

El aula Formativa del Centro Cultural Marcos Valcárcel acogió un debate sobre justicia territorial e infraestructuras verdes organizado por la Diputación de Ourense en el marco del proyecto europeo Green Gap, que promueve la cooperación transfronteriza en sostenibilidad ambiental, cohesión social y desarrollo rural.

Green Gap incluye, entre otras actuaciones, la creación de una infraestructura verde en el entorno del embalse de las Conchas (Muíños) y el desarrollo de la estrategia provincial de infraestructuras verdes, una de las líneas prioritarias del compromiso de la Diputación con la Agenda 2030. El encuentro reunió especialistas del ámbito académico y técnico para debatir como «aterrizar» los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en el territorio ourensano, integrando sostenibilidad ambiental, innovación y participación ciudadana.

En palabras de Xosé Miguel Pérez Blecua, diputado de Nuevas Tecnologías, Reto Demográfico y Dinamización Rural, «la apuesta de la Diputación de Ourense es firme y sostenida, como demuestra el hecho de que el proyecto provincial para la implantación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los ayuntamientos ourensanos alcanzara, un año más, la subvención del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030».

El investigador Pedro Orgeira acercó una visión desde la innovación tecnológica y científica, explicando como la teledetección, los sensores y los satélites permiten identificar islas de calor urbano y vulnerabilidades climáticas, y así diseñar refugios climáticos.