El primer tramo de la A-76 arranca en León y por ahora solo sobre el papel

El proyecto de la autovía AS-76 que unirá Ponferrada y Ourense, avanza con su primer tramo en tierras leonesas, pero por ahora solo sobre el papel. El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha aprobado provisionalmente el proyecto de construcción del primer tramo de autovía A-76 entre Villamartín de la Abadía y Requejo, en la provincia de León, que cuenta con un presupuesto estimado de obras de 131,7 millones de euros (IVA incluido).

El proyecto contempla la conversión en autovía de la carretera N-120 en el tramo mencionado de 6,2 km, como parte de la futura autovía A-76 que unirá Ponferrada-Ourense.

Esta actuación mejorará la capacidad y la seguridad vial en un corredor estratégico para las comunicaciones entre Castilla y León y Galicia, al tiempo que facilitará el acceso a la Plataforma Logística de El Bierzo y a los núcleos industriales del entorno de Toral de los Vados. Además, reducirá distancias de recorrido, tiempos de desplazamiento y mejorará las condiciones de comodidad y seguridad para los usuarios de la vía y su entorno.

El nuevo trazado arranca en la conexión con la autovía A-6 y finaliza en el entorno del km 434 de la N-120, donde se repondrá un tramo de esta carretera para no obstaculizar el acceso a municipios como La Barosa, Valiña o El Carril.