El pleno de Xinzo inyecta 150.000 euros para reforzar Ayuda a Domicilio

El pleno del Concello de Xinzo aprobó una inyección extraordinaria de 150.000 euros para el Servicio de Ayuda en el Hogar (SAF) con cargo a remanentes, con el objetivo de ampliar cobertura y reducir tiempos de espera. La propuesta salió adelante con el voto mayoritario de la corporación, a pesar del voto en contra del BNG.

El alcalde, Amador Díaz, destacó que «después de formalizar el mayor contrato del SAF que recordamos, añadimos 150.000 euros para avanzar hacia una lista de espera cero, situando los cuidados en el centro y garantizando una atención digna a quien la precisa».

En el ámbito de agua y saneamiento, el pleno dio aprobación provisional a la actualización conforme al IPC de la ordenanza de alcantarillas y depuración y a la actualización conforme al IPC de la ordenanza de suministro de agua, que incorpora además una tarifa especial por fugas para evitar facturas desproporcionadas cuando se produzcan pérdidas por averías.

150.000 para obras

En ambos puntos el PSOE se abstuvo y el resto de los grupos votaron a favor; las ordenanzas pasarán ahora al período de exposición pública en los plazos reglamentarios.

Durante la sesión, el Ayuntamiento anunció obras para lo que resta de 2025 por más de 150.000 euros en núcleos rurales, entre ellas una pista en Pena, el acceso y núcleo de Soutelo de Pena y diversas calles en Ganad, continuando con la mejora de infraestructuras en el territorio.

Además, se aprobó por unanimidad la moción que insta a la Diputación de Ourense a poner en funcionamiento la planta de valorización de residuos de construcción de Morgade, una infraestructura en desuso cuya activación contribuirá a combatir los vertidos incontrolados en montes y pistas.

También se comprometió el alcalde durante la sesión plenaria a trasladar personalmente esta petición al presidente provincial.