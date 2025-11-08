Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galeguización de lápidas en Bande

Hoxe, ás 12.00 horas, terá lugar na igrexa parroquial de San Pedro de Bande (Ourense) un acto oficial no que se dará lectura á Declaración de Bande pola lingua galega nos actos de memoria, na que diferentes rexedores municipais asumen públicamente o compromiso de celebrar nos seus concellos actos de restauración da memoria lingüística.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents