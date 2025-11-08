Galeguización de lápidas en Bande

Hoxe, ás 12.00 horas, terá lugar na igrexa parroquial de San Pedro de Bande (Ourense) un acto oficial no que se dará lectura á Declaración de Bande pola lingua galega nos actos de memoria, na que diferentes rexedores municipais asumen públicamente o compromiso de celebrar nos seus concellos actos de restauración da memoria lingüística.