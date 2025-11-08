La Eurocidade celebra su Festival Fontes Sonoras

La Eurocidade Chaves-Verín, AECT, organiza el Festival Fontes Sonoras, festival de carácter transfronterizo y gratuito, que será los días 4, 15 y 16 de noviembre. Este evento reunirá narradores, poetas y músicos en diferentes espacios de Verín y Chaves para que el público pueda disfrutar de historias, poemas y sonidos musicales.

El festival cuenta con la presencia de diferentes personalidades gallegas y portuguesas tales como Xavier Frías Conde, narrador; Chus Pato, poeta y ganadora del Premio Nacional de Poesía 2024; Jorge Melícias, poeta y traductor portugués y el grupo musical Cantar Poesía, entre otros.