Absueltos tres hombres acusados de apalear a un grupo de caballos

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense ha absuelto a los tres hombres acusados de maltratar con violencia a un grupo de caballos en el concello de Avión en diciembre de 2018. La magistrada concluye que no se pudo demostrar, con las pruebas practicadas, ni que los animales fueran domésticos o tuvieran propietario, ni que los acusados fuesen los autores materiales de los golpes.

El juicio, celebrado el pasado mes de octubre, giró en torno a dos cuestiones clave: la naturaleza de los animales y la falta de pruebas directas que vinculasen a los acusados con la agresión. Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2018, cuando varios varones, acompañados de un menor de edad, se acercaron a las inmediaciones del colegio público de Avión, en la zona donde estacionan los autobuses, donde se encontraban cinco caballos. Una vecina, que fue quien interpuso denuncia, aseguró haber visto allí a cuatro personas intentando introducir a los animales en un remolque, golpeándolos con palos y con las manos cuando estos se resistían: «Los caballos no debían obedecerlos y les pegaban para meterlos en un transportín. Los apalearon por todos lados, con mucha violencia, estaban ensangrentados. Los caballos aguantaban todos los golpes, intentaban apartarse de los palos. Pedí que parasen pero no hicieron caso. Al tercer aviso, llamé a la Guardia Civil», relató en la Sala. Nueve días más tarde, una de las yeguas, con fracturas en las patas y graves heridas en la boca, apareció muerta en la zona sin haber recibido tratamiento.

Durante la vista oral, la mujer que denunció los hechos no pudo reconocer con certeza a los acusados como los autores de las agresiones, un hecho que resultó determinante para el fallo.

El Ministerio Fiscal sostenía que los golpes fueron intencionados y causaron la muerte de uno de los animales, y pedía para cada acusado 14 meses de prisión y tres años de inhabilitación para cualquier actividad vinculada con animales. Por su parte, las defensas reclamaron la libre absolución por la falta de pruebas sobre la propiedad de los caballos y la identidad de los responsables: «Eran animales salvajes y no queda acreditado que no bajasen libremente», señalaron en juicio.

«Dudas razonables»

El tribunal valoró los testimonios de los agentes que intervinieron y de los peritos veterinarios, quienes indicaron que en la zona es habitual la presencia de caballos mostrencos o salvajes, sin propietario conocido ni crotal identificativo.

Tampoco se pudo acreditar que los animales se encontrasen bajo control humano o que vivieran de forma permanente con personas, lo que, según la legislación penal vigente en 2018, era requisito indispensable para considerar el hecho un delito de maltrato animal.

Además, el tribunal subraya que no se pudo demostrar de forma concluyente la relación directa entre los golpes y la muerte de la yegua. Los informes veterinarios indicaron que el animal podía haber sobrevivido con la atención adecuada, pero no se practicó necropsia para determinar la causa exacta del fallecimiento. «Evidentemente, murió a consecuencia de las lesiones porque no podía comer de ninguna manera por sí solo, tenía la boca descolgada», dijo una de las expertas en la Sala, pero para los togados, «es evidente que, al no efectuarse la necropsia al animal, no ha sido posible establecer de manera incontrovertida las causas de la muerte, y en particular, si fueron las lesiones causadas al mismo las que provocaron ese desenlace, lo que nos lleva a considerar que también en lo que respecta a este elemento del tipo penal, existen dudas más que razonables».

La sentencia concluye así que la agresión quedó acreditada, pero no la participación de los acusados ni la naturaleza doméstica de los animales, de modo que no se dan los elementos necesarios para una condena penal. La resolución dicta la absolución, pero deja abierta la posibilidad de recurso ante la Audiencia Provincial.