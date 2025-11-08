La abstención del PP facilita el «tarifazo» de la basura en el Concello de Ourense

La sesión plenaria ordinaria del Concello de Ourense celebrada este viernes se prolongó más de cinco horas y tuvo dos frentes de alto voltaje: la subida de la tasa de basura y el debate sobre el transporte urbano. La oposición advirtió de un posible «colapso legal» en el servicio de autobuses y de un «atraco fiscal» con la nueva ordenanza de basuras, mientras el alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, defendió su gestión como un «éxito sin precedentes». Todo ello en un pleno que también sirvió para un cambio en la bancada socialista, tras la dimisión de Jose Ángel Barquero, ayer tomó posesión la concejala Olalla Meiriño.

«Por imperativo legal»

El debate más tenso de la jornada llegó al final de la misma con la aprobación inicial —por vía de urgencia— de la nueva ordenanza reguladora de la tasa de recogida y tratamiento de residuos. El gobierno local de Democracia Ourensana logró sacarla adelante gracias a la abstención del Partido Popular, frente al voto en contra de PSOE y BNG.

La concejala de Medio Ambiente, Tamara Silva, defendió la medida como una «obligación legal» derivada de la Ley estatal 7/2022, que impide que el servicio sea deficitario. «El déficit ronda los tres millones de euros», explicó Silva, detallando que el incremento medio para los hogares con recogida diaria será del 44%, «4,61 euros al mes», e incorporará bonificaciones por reciclaje y compostaje.

Desde la oposición, María Fernández, del Partido Socialista, denunció la «falsa urgencia» de la tramitación y acusó al gobierno de subir las tasas «porque necesita ingresos». «Otros concellos aplicaron la ley sin hacer esta subida indiscriminada», señaló en una intervención que fue interrumpida por el regidor municipal para acusar de «hipocresía y cinismo» al PSOE, insistiendo en que «la ley de Pedro Sánchez obliga a cubrir el coste real del servicio».

El popular Jorge Pumar respaldó ese argumento, apuntando que «esto no es un problema de Ourense, sino de todas las ciudades de España». Así, aunque el PP introdujo enmiendas para proponer criterios vinculando la tarifa al consumo de agua y al número de habitantes por vivienda, optó finalmente por abstenerse, permitiendo la aprobación del nuevo marco tarifario.

Transporte urbano

El segundo gran bloque del pleno giró en torno al transporte urbano, tras las polémicas modificaciones introducidas en septiembre. Las mociones del PP y el BNG, que pedían revertir los cambios y exigir informes independientes, fueron aprobadas por toda la oposición, con la abstención del grupo de gobierno.

El alcalde defendió su red de líneas como «un éxito sin precedentes», exhibiendo un informe de la concesionaria Avanza que, según dijo, acredita una reducción del 92% en la impuntualidad y un descenso de los transbordos del 7,7% al 6,8%. «Las líneas diametrales existen en todos los transportes del mundo», argumentó».

La oposición, sin embargo, continuó insistiendo en la necesidad de repasar y repensar esos cambios. Desde el Partido Popular, Noelia Rodríguez exigió los informes técnicos y jurídicos que avalen las modificaciones y advirtió que el gobierno «está poniendo en riesgo la licitación del servicio». Una línea que continuó el Bloque Nacionalista Galego, ya que su portavoz, Luis Seara, calificó la reorganización como «un despropósito» y alertó de que el gobierno ha acometido las modificaciones «en pleno proceso de licitación y sin tener firmado el contrato con la nueva concesionaria». Advirtiendo de que estos cambios alteran la configuración del servicio licitado y podrían llevar a que la justicia «tumbe» este concurso.

Seara además resumió la situación tirando de falacia. «A usted que le gustan mucho las falacias, podríamos definir esta como la falacia del hombre transbordado. Usted echa las cuentas del gran capitán, por picos, palas y azadones, 100 millones, claro, porque la mayoría de la gente que antes utilizaba un autobús, ahora. como mínimo, tiene que utilizar dos, porque tiene que hacer transbordo. Por tanto, las personas no hacen un solo viaje».

«Esta decisión ha supuesto una notable mejora en el servicio, no ha sido un capricho de este grupo de gobierno. ¿Qué mejor informe técnico que escuchar a la ciudadanía, saber que había unas deficiencias y solucionarlas?», defendió la edil de transporte, Ana Fernández, quien aseguró que solo se han realizado «dos modificaciones» tras la implantación en septiembre, pese a que la hemeroteca deja ver que han sido mínimo seis.

«Yo entiendo que el diseño que hay ahora es muy, muy bueno, pero no es perfecto, por eso es susceptible de cambios, pero el hecho de que algo se cambie no significa que fuese malo, significa que lo anterior era peor. Así que las líneas de autobús de Ourense son muchísimo mejor que las anteriores y están dando un magnífico resultado», concluyó Jácome quien adelantó que hace diez días que solicitaron la compra de seis autobuses más «porque ahora mismo vamos sobrado, pero nos gustaría jubilar poco a poco los viejos».

El grupo municipal socialista también logró sacar adelante en el pleno dos iniciativas con el apoyo del PP y del BNG y la abstención de Democracia Ourensana. La primera reclamó la reactivación del Consello Municipal de Infancia e Adolescencia y del Consello Escolar Municipal, órganos de participación que la ciudad ya tiene creados pero que el gobierno local mantiene sin convocar.

Reactivación de los consellos de Infancia y Educación

La edil Cristina Cruz defendió la propuesta subrayando la necesidad de «escuchar a la gente joven, sus inquietudes y miedos, y que sientan que viven en una ciudad segura y amable que los apoya». Añadió que el Consello de Infancia «debe servir para contrarrestar desde edades tempranas los estereotipos y educar en igualdad». A mayores recibieron el apoyo en su petición de un mayor reconocimiento a las familias monomarentales de la ciudad y reclamaron la puesta en marcha de un plan de apoyo con medidas de conciliación, ayudas específicas y prioridad en el acceso a vivienda y servicios municipales.