La San Martiño corta el tráfico desde las 10 horas

La carrera popular del San Martiño causará cortes y restricciones de tráfico en la ciudad este domingo por la mañana. El dispositivo de la Policía Local de Ourense prevé cerrar al tráfico todas las vías por las que discurrirá la prueba, desde las 10 horas hasta que finalice la actividad.

