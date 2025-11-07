El Ribeiro Eduardo Peña gana el premio a mejor vino blanco gallego

El mejor vino blanco de toda Galicia se hace en una bodega de la parroquia de Barral, con vistas al embalse de Castrelo de Miño. O al menos, eso es lo que ha decidido el jurado de las Catas de Galicia celebradas este fin de semana, que ha concedido el Acio de Ouro (el máximo galardón) al plurivarietal Eduardo Peña, de la bodega Eduardo Rodríguez y Luz Cánovas, que pertenece a la Demoninación de Origen Ribeiro.

No fue el único premio que las muestras de la DO con más antigüedad de la comunidad recibieron durante la velada. En la categoría reservada a vinos provenientes de árboles singulares, se impuso el Máis de Cunqueiro Torrontés, de las bodegas Cunqueiro, en Prado (Castrelo de Miño).

La competición entre cosechas de años anteriores también tuvo ganadores ribeiranos: la plata recayó en una reserva de 2023 del Armán Finca Misenhora de bodegas Casal (Ribadavia), y el bronce lo obtuvo una muestra de 2022 de Boas Vides, del minifundista Antonio Míguez Amil. Completa el palmarés del Ribeiro en categorías generales dos terceros puestos más: el del tinto Cotarelo, de Benigno Ríos Mosquera, en los premios a colleiteiros y pequeñas bodehas; y el de Ramón do Casar Nobre barrica 2024 en el capítulo de vinos blancos de elaboraciones de madera.

Durante la cata hubo también un hueco reservado exclusivamente a los vinos blancos de la D. O. Ribeiro. En esta sección, el Acio de Ouro lo ganó la selección Alter, de Dominio de Razamonde; el de plata, el Pazo Tizón, de bodega homónima; y el de bronce, el elaborador Casal de Armán.

Esta edición de Catas de Galicia contó con una participación de récord: 445 referencias de vino (310 de blanco y 135 de tinto) de 165 bodegas se presentaron al certamen, en el que la cata de profesionales fue a ciegas.