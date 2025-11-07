La Praza Maior seguirá el lanzamiento de unos satélites

Ourense será gran testigo del lanzamiento y puesto en órbita de nuevos satélites al espacio, ya que la Praza Maior albergará una pantalla gigante para poder seguir en directo por streaming la misión espacial. La actividad es una iniciativa de la empresa DLTCode, que ha sido la encargada de desarrollar la tecnología con la que estos satélites serán capaces de recoger, identificar y enviar cantidades masivas de datos desde el espacio. La empresa es impulsora de la asociación por la ciberseguridad Ourensec, y por ello ha escogido la ciudad de As Burga como sede gallega para vivir con todo lujo de emociones este gran momento del mundo aeroespacial. El evento durará de 15.00 a 00.00 horas.