La Praza Maior seguirá el lanzamiento de unos satélites
La empresa DLTCode elige Ourense para seguir el evento a través de una pantalla gigante
d. a.
Ourense
Ourense será gran testigo del lanzamiento y puesto en órbita de nuevos satélites al espacio, ya que la Praza Maior albergará una pantalla gigante para poder seguir en directo por streaming la misión espacial. La actividad es una iniciativa de la empresa DLTCode, que ha sido la encargada de desarrollar la tecnología con la que estos satélites serán capaces de recoger, identificar y enviar cantidades masivas de datos desde el espacio. La empresa es impulsora de la asociación por la ciberseguridad Ourensec, y por ello ha escogido la ciudad de As Burga como sede gallega para vivir con todo lujo de emociones este gran momento del mundo aeroespacial. El evento durará de 15.00 a 00.00 horas.
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado
- Del fuego al agua turbia: Valdeorras urge ayuda
- «A discapacidade só son as cartas coas que tes que xogar»