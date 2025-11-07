«Ourense Reto Dixital» formará en tecnología a 6.000 personas del rural

La Deputación de Ourense presentó hoy el proyecto «Ourense Reto Dixital», una iniciativa destinada a acercar la formación tecnológica a las personas que viven en el medio rural de la provincia, con especial atención a los colectivos más vulnerables, como mayores, desempleados, infancia y juventud.

El plan cuenta con una subvención de 750.000 euros procedente de los fondos Next Generation, gestionados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la cuantía máxima posible en esta convocatoria. La Deputación de Ourense es, además, una de las 40 entidades de toda España que ha logrado acceder a estas ayudas del Programa Nacional Reto Rural Dixital.

El programa formará a 6.000 personas del rural a través de cursos presenciales y en línea, con una duración mínima de 7 horas y media, centrados en competencias digitales básicas. También se habilitará una aula itinerante, que permitirá impartir formación en lugares sin infraestructuras específicas. Los contenidos incluirán prácticas cotidianas, como realizar videollamadas, operaciones bancarias en línea, gestiones con la administración o el uso seguro de redes sociales.

La empresa ourensana Academia Trinidad será la encargada de impartir la formación, que permanecerá disponible durante cinco años en una plataforma virtual para su consulta libre.

En la presentación, Luis Menor agradeció la implicación de los 67 concellos y 17 entidades sociales que ya se han adherido al programa, y anunció ayudas de 500 euros a los ayuntamientos que faciliten espacios municipales para el desarrollo de las actividades. Las instituciones interesadas en la iniciativa todavía se pueden sumar a ella.