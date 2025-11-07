‘OK’ ambiental al macroproyecto de O Vinteún

El Proyecto de Interés Autonómico (PIA) para construir más de un millar de viviendas en O Vinteún avanza metros en lo que sin duda será una carrera de fondos. Ayer, la Xunta de Galicia anunció que su Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático ha emitido un informe favorable en cuanto al proyecto. Los técnicos del organismo no han visto en el documento ambiental estratégico ninguna proyección que fuera a producir adversidades en el entorno, y que si se cumple con lo escrito ninguna actuación afectaría de forma negativa a elementos patrimoniales o naturales de la finca de más de 16 hectáreas en la que se construirá. Este OK en cuanto a conservación es de gran importancia, pues los terrenos proyectados incluyen un tramo del Camiño de Santiago (el del Camiño Real de Cudeiro Sur perteneciente a la Vía da Prata).

Este nueve avance llega poco después de que publicarse el borrador del proyecto, que aunque sigue siendo ambicioso para combatir la falta de acceso a la vivienda, será un poco menos magno de lo que se anunció en un comienzo. En noviembre de 2024 se presentaba un PIA que sumaría 1.640 casas a la oferta inmobiliaria del barrio de O Vinteún, pero el proyecto que se llevó a aprobación baja el número de viviendas a 1.164, repartidas en 21 edificios con cinco alturas y bajos comerciales. Eso sí, el plan mantiene que el 80% de los nuevos alojamientos se destinarán a viviendas públicas, y todo lo construido prolongará la estética de las estructuras aledañas, dándole bastante protagonismo a las zonas verdes y el tráfico peatonal o de ciclistas.

Tras este informe, el próximo paso del PIA es pasar a ser licitado y que se publique en el DOG. De ahí a adjudicar el proyecto a una constructora, y es en esta fase donde el borrador ya comienza a contemplar plazos. Da doce meses desde la aprobación del PIA como límite para tramitar los proyectos de urbanización y reparcelación, y dos años desde esa misma fecha de referencia para completar la primera fase de acondicionamiento del terreno. Las labores de edificación se extenderán bastante más: el informe da un plazo de 10 años para completar lo proyectado desde que el primer tramo de urbanización se finalice.