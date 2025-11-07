El hospital de O Barco realiza más de 3.500 ecografías de mama al año

«Es absolutamente falso que el hospital público de Valdeorras no tenga ecógrafos o que no se realicen estas pruebas en O Barco. A lo largo de 2024 se realizaron 3.597 ecografías de mama directamente en este hospital comarcal, una cifra que será similar al cierre de este año», afirma el Sergas. «El hospital público de Valdeorras está adecuadamente dotado de equipos diagnósticos», subrayan desde la Consellería de Sanidade.

Una partida 325.000 euros, incluida en los presupuestos de 2026, permitirá renovar el mamógrafo actual con «un equipo de última generación y altas prestaciones». La Xunta sostiene que la derivación de determinados estudios diagnósticos complejos o preferentes a la Unidad de Radiología de Mama de referencia, en el hospital universitario de Ourense, «no implica carencia alguna en el hospital público de Valdeorras. Simplemente se trata de escalar los estudios a una unidad de referencia altamente especializada —en personal y equipos—, con acceso a técnicas diagnósticas avanzadas e intervencionistas, que hasta hace unos años era necesario derivar a hospitales de fuera de la provincia», añade el Sergas por escrito.