El hospital de O Barco realiza más de 3.500 ecografías de mama al año
Sanidade cree que la derivación a Ourense para algunos estudios «no implica carencia alguna»
Redacción
«Es absolutamente falso que el hospital público de Valdeorras no tenga ecógrafos o que no se realicen estas pruebas en O Barco. A lo largo de 2024 se realizaron 3.597 ecografías de mama directamente en este hospital comarcal, una cifra que será similar al cierre de este año», afirma el Sergas. «El hospital público de Valdeorras está adecuadamente dotado de equipos diagnósticos», subrayan desde la Consellería de Sanidade.
Una partida 325.000 euros, incluida en los presupuestos de 2026, permitirá renovar el mamógrafo actual con «un equipo de última generación y altas prestaciones». La Xunta sostiene que la derivación de determinados estudios diagnósticos complejos o preferentes a la Unidad de Radiología de Mama de referencia, en el hospital universitario de Ourense, «no implica carencia alguna en el hospital público de Valdeorras. Simplemente se trata de escalar los estudios a una unidad de referencia altamente especializada —en personal y equipos—, con acceso a técnicas diagnósticas avanzadas e intervencionistas, que hasta hace unos años era necesario derivar a hospitales de fuera de la provincia», añade el Sergas por escrito.
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado
- Del fuego al agua turbia: Valdeorras urge ayuda
- «A discapacidade só son as cartas coas que tes que xogar»