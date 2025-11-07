Finalizan las obras de la Senda del Barbaña en Pardo de Cela

La Xunta de Galicia ha concluido las obras de mejora de la Senda del Barbaña en la zona de Pardo de Cela, dentro del proyecto de movilidad peatonal y ciclista que recorre la ciudad. La actuación, con una inversión total de 5,4 millones de euros, ha permitido reordenar los cruces, reforzar la señalización y coordinar los semáforos para aumentar la seguridad en uno de los principales accesos a Ourense.

El delegado territorial, Manuel Pardo, destacó durante la visita la relevancia de este punto, por el que discurre la Vía de la Plata en su tramo urbano y que conecta la Ponte Vella con el paseo fluvial. Subrayó además que se trata de una zona de gran tránsito tanto para vehículos como para peregrinos, por lo que se priorizó la seguridad y la accesibilidad en cada una de las intervenciones ejecutadas.

La actuación incluyó la instalación de señalización podotáctil, el repintado de pasos de peatones y la mejora del firme en la avenida, favoreciendo la convivencia entre peatones, ciclistas y tráfico rodado. Estas obras forman parte del Eje de Movilidad de Ourense, una red de sendas sostenibles que sumará cuatro kilómetros y conectará enclaves como Expourense, el Pazo dos Deportes Paco Paz y la avenida das Caldas.

Pardo subrayó que este tipo de intervenciones reflejan el «compromiso da Xunta para construír cidades máis accesibles no marco da estratexia global cara unha nova cultura de mobilidade urbana». En esa línea, recordó que la actuación se enmarca en los proyectos financiados con fondos europeos Next Generation, orientados a la creación de espacios más verdes, accesibles y conectados, donde la movilidad peatonal y ciclista se convierta en una verdadera opción diaria para los vecinos.