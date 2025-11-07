Cruz Roja reconoce la labor de sus empresas colaboradoras

El Archivo Histórico Provincial fue ayer lugar de encuentro para una considerable parte del tejido empresarial ourensano, pero ayer lo que importaba no eran las finanzas, sino la solidaridad. Y es que eran más de 40 los representantes de numerosos negocios de la provincia termal los que acudieron al acto que Cruz Roja organizó para reconocer la labor que llevan a cabo sus empresas colaboradoras. Un evento que, aunque se hace anualmente, se realizó por primera vez en consonancia con el resto de las provincias gallegas: las sedes de A Coruña, Lugo, Vigo y Ourense celebraron al unísono el acto, con lo que consiguieron reunir a más de dos centenares de empresarios. Con esta iniciativa, destaca el equipo de comunicación de la asociación, pretendieron «visibilizar el trabajo conjunto que se desarrolla en Galicia y la importancia de establecer alianzas y retos compartidos entre en el sector empresarial y los equipos de la organización humanitaria».

25 años de inserción laboral

La gala contó con todo lujo de comodidades: un aperitivo con café a la entrada, la presencia de un showman mago y diversas actividades de cohesión permitieron que los empresarios solidarios se conocieran entre ellos. Y no es para menos, pues el acto, aparte de reconocer su trabajo, sirvió para celebrar los 25 años que cumple el Plan de Empleo de Cruz Roja. La asociación, como el cooperante internacional Carlos Batallas explicó a los ourensanos el pasado martes, nació para ayudar en tiempos de guerra y es mundialmente conocida por su labor humanitaria, pero en zonas como Galicia son las acciones sociales las que prevalecen. En este sentido, el Plan de Empleo ha buscado durante su cuarto de siglo de historia adaptarse a los nuevos tiempos para abogar por la inserción laboral, y promover el acceso igualitario al trabajo de personas en situaciones vulnerables. Jóvenes, mayores de 45 años, mujeres que llevan tiempo sin empleo o migrantes son de los perfiles que más requieren la ayuda de Cruz Roja en estos casos, pero su labor no sería posible sin empresas como las que ayer estaban en el acto. Y es que con las 380 empresas que colaboran con la acción social en Ourense, no es poco el impacto que se genera en la sociedad: gracias a su mano tendida se han podido firmar 2.191 contratos, y eso sin contar las formaciones, prácticas, orientaciones o servicio de intermediación de ofertas en los que los negocios también ponen de su parte.

Además, las ayudas llegan de todos los sectores y tamaños posibles: desde pymes hasta las más grandes empresas, dedicadas al comercio, industria o sector servicios, forman parte del Plan de Empleo en Ourense, o colaboran con Cruz Roja siendo socias o donantes.