Castro de Beiro, el magosto asociativo vecinal más longevo

Castro de Beiro celebrará el 11 de noviembre la edición 42 del magosto asociativo más longevo de la ciudad. El alcalde Jácome recibió ayer al equipo organizador, que programa actividades hasta el 30 de noviembre.

