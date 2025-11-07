Las aportaciones de los fieles sostienen a la diócesis de Ourense, que asiste a 35.000 personas al año
Las donaciones de los creyentes inyectaron 6,7 millones de euros en 2024, la principal fuente de ingresos a pesar de una caída del 9% en un ejercicio
En un territorio con 735 parroquias, la cifra de sacerdotes es de solo 229
La Iglesia entrega medallas para distinguir labores encomiables como la cooperación vecinal contra el fuego
«A pesar de las dificultades con las que nos encontramos, el rostro de la Iglesia somos todos. En la medida de nuestras posibilidades, si unimos nuestras pequeñas aportaciones a las de otras personas podemos estar seguros de que conseguiremos realizar nuestros deseos de auténtico progreso y de recuperación de tantas estructuras que acogen a nuestras comunidades, de manera especial las del mundo rural», proclama el obispo de Ourense, Leonardo Lemos, en la memoria de actividades de la diócesis de 2024. En este párrafo sintetiza la importancia que tienen, para el sostenimiento de la Iglesia, las aportaciones de los fieles. Las donaciones directas de los creyentes cayeron el año pasado más de un 9%, desde los 7,44 millones recaudado en 2024 a los 6,73 millones del último ejercicio. Sigue siendo la principal fuente de ingresos de la diócesis ourensana, por delante de los 4,84 millones en 2024 correspondientes por el denominado fondo común interdiocesano, un tercio del cual proviene de los contribuyentes que marcan la X en la casilla de la Iglesia, en la declaración de la renta. El año pasado tomaron esta decisión 49.314 personas, un 30% del total de declarantes y casi un millar más que en la campaña tributaria de 2023.
La cuenta de resultados de la diócesis en 2024 refleja 1,37 millones de euros en ingresos de patrimonio y otra actividades, mientras que en el apartado de gastos destacan más de 5,7 millones en actividades pastorales y asistenciales. El año pasado, la Iglesia atendió en Ourense a 34.562 personas en un total de 124 centros. Unos 12.000 ourensanos fueron atendidos en programas de mitigación de la pobreza, una acción en la que resulta clave la intervención de Cáritas, que tiene más de 400 voluntarios.
La ayuda eclesiástica a enfermos crónicos, mayores y personas con discapacidad benefició en el año 2024 a 3.822 personas de estos colectivos. Entre los dos centros diocesanos para la mujer y las víctimas de violencia machista hubo 814 personas atendidas. Además, la institución apoyó a 1.280 personas en la búsqueda de empleo, asistió en sus tres centros de rehabilitación a 542 adictos a la droga, y ayudó a 104 menores y jóvenes.
La conservación de edificios y los gastos de funcionamiento para una institución propietaria de numerosos bienes con siglos de historia requiere una inversión de 2,91 millones de euros, según las cifras de 2024, un ejercicio en el que, además, la diócesis afrontó gastos extraordinarios que en total superaron los 2,12 millones.
La retribución del clero supone para la diócesis de Ourense casi 2 millones de euros. En un territorio eclesiástico con 735 parroquias estructuras en 12 arciprestazgos, el número de curas sigue a la baja, pese a las nuevas vocaciones. Había 235 sacerdotes diocesanos en 2023, y el dato de 2024 es de 229. El año pasado hubo 765 bautizos, 849 primeras comuniones, 523 confirmaciones, 138 bodas religiosas y, en el lado más triste de la vida, 3.495 exequias por difuntos. El número de misas, más de 155.000.
La labor pastoral implica a más actores: 271 religiosos, 56 monjas y monjes de clausura, 865 catequistas, 26 seminaristas mayores y un diácono permanente. La retribución del personal seglar, cuya labor es esencial para la actividad de la Iglesia, supone para la diócesis de Ourense 1,6 millones.
Plan contra abusos sexuales
La memoria recuerda que existe una oficina para la protección de menores y la prevención de abusos, «para promover nuevos mecanismos de implicación activa de toda la Iglesia en la lucha contra los abusos sexuales, ofrece atención a toda persona que desee presentar una denuncia relacionada con los derechos y la protección de menores y personas vulnerables». Según la diócesis, «actúa con total confidencialidad e independencia, garantizando además un acompañamiento integral».
El auditorio de O Carballiño acogió este jueves la entrega de las medallas Pro Ecclesia Diocesana, en su segunda edición. La Iglesia reconoce en Ourense el compromiso y labor de distintas personas e instituciones.
Parroquia Santa Mariña de Retorta. El domingo 17 de agosto, con la provincia de Ourense asediada por los incendios, en esta parroquia de Laza el fuego amenazó la iglesia. «Ante la escasez de medios para apagar el fuego, los vecinos de Retorta no dudaron en salir con urgencia, con sus tractores y remolques cisternas, con palas y otros medios», destaca la diócesis ourensana. Finalmente, los medios de extinción llegaron a tiempo para impedir la destrucción. Los vecinos de la parroquia, resalta la Iglesia, «estuvieron atentos y disponibles para salvaguardar su templo, que cuidan habitualmente con esmero». Horas después de ese primer desafío, el incendio se acercó a las casas y, de nuevo, la acción conjunta de los residentes fue clave. Este reconocimiento de la diócesis se hace extensivo a otras parroquias de la provincia «que sufrieron las dolorosas consecuencias» del fuego.
Evaristo Castro Piñeiro. Sacristán de Mesego (O Carballiño), al que los vecinos describen como «hombre serio, cabal y que centró su vida en torno a dos pilares: la Iglesia y su familia».
Colexio Plurilingüe Santo Ángel – Calasancias. Lleva cien años «educando generaciones de niños y niñas en Ourense, acompañando familias y creciendo juntos en valores, conocimiento y esperanza», destaca la diócesis.
Gregoria Rodríguez Blanco, de 92 años, 25 de trayectoria en la catequesis, «sin querer percibir nunca ningún tipo de retribución, entregando su vida al trabajo por la Iglesia», dice la diócesis.
María Benita Rodicio, feligresa de Santa Cristina de Caxide, en Parada de Sil, quien además fue profesora y catequista. «Todos los días del año hay flores naturales gracias a ella. La iglesia está caliente para los demás porque ella enciende la calefacción».
Rosa María Carrasco Araújo, natural de Nocedo do Val. «Servicio discreto y ayuda desinteresada», a través de la catequesis y de la colaboración con actividades diocesanas. Ha dedicado «su tiempo y esfuerzo a los demás por amor a la Iglesia, siempre con una sonrisa», agradece la diócesis.
Hermandad Penitencial y cofradía de Nazarenos de la Veracruz, de O Carballiño. Trabajan por «recuperar tradiciones e impulsar las procesiones», además de restaurar y adquirir imágenes. Su labor ha contribuido a atraer fieles y turistas. El pasado junio, la Xunta reconoció la Semana Santa de O Carballiño como Festa de Interese Turística de Galicia.
