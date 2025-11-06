Los vecinos de la antigua Herco piden tiempo antes del desalojo

El movimiento okupa de la antigua fábrica de Recauchutados Herco sigue en lucha contra el reloj, ese que les indica un desalojo en un futuro que cada día ven más cerca. Aseguran que «alguien ha comprado la zona para construir viviendas» lo que ha llevado a que sobre el terreno lleven semanas trabajando excavadoras, cada vez más próximas a la nave que convirtieron en vivienda.

«Llevamos dos semanas de angustia aquí, hoy— por ayer— venían a desalojarnos, pero sin orden para ello les dijimos que no, que cuando la tengan nos iremos», indican los vecinos quienes lamentan que en la instalación residen cinco personas, entre ellos menores de edad escolarizados «que tendrían que cambiar de centro en pleno curso con un cambio de domicilio».

Hasta la fecha resisten y son conscientes de que «este terreno es de alguien y en algún momento nos tendremos que ir», pero piden que sea «con esa orden, porque es la ley». También les gustaría que fuese después del invierno, «para pasarlo en casa con los niños».

Para dar a conocer su situación plantean reabrir el edificio provisionalmente como centro social para realizar «algo como un magosto para explicarle a la gente lo que pasa».