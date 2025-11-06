Vakner, el primer club de ‘powerlifting’ en Ourense

El «powerlifting» o «levantamiento de potencia» es una disciplina deportiva en la que los atletas tratan de levantar la mayor cantidad de peso posible a través de tres ejercicios básicos: la sentadilla, el press de banca y el peso muerto.

En las competiciones, los participantes tienen hasta tres intentos en cada una de las modalidades para intentar alcanzar su mejor resultado, siendo este el que se tendrá en cuenta de para la decisión final para nombrar al ganador con los mejores resultados.

Se trata de un deporte que mide la fuerza pura a la vez que evalúa la técnica para levantar grandes cantidades de peso. Sus primeras competiciones surgen en torno a la década de los 60 en los Estados Unidos y en Reino Unido. Pese a que en España no es un deporte federado, desde 1972 existe la International Powerlifting Federation (IPF) que fijó las reglas, categorías y un calendario oficial de competiciones. Su versión europea, la European Powerlifting Federation (EPF) surgió en 1977.

Al no estar federado, no existen datos oficiales. Sin embargo, es un deporte considerado en expansión y desarrollo que continúa ganando adeptos.

Un lugar de alto rendimiento

Así surgió el club «Vakner Powerlifting Galiza» en el año 2022, de la mano de Víctor López junto a otros entusiastas del deporte, quienes ahora dan un paso más allá y han decidido crear su propio «espacio popular y de alto rendimiento» en respuesta a la pocas propuestas en la comunidad gallega y la directamente inexistente en Ourense.

Desde el club explican que no solo está destinado a practicar powerlifting, si bien es cierto que este es el único local de toda la provincia en el que se encuentran la maquinaria específica y las condiciones para poder practicarlo de una manera adecuada. Teniendo en cuenta que el levantar grandes cantidades de peso precisa un suelo adaptado para dejarlo caer, pero también un sitio de almacenaje . «Es un centro de tecnificación deportiva, principalmente de powerlifting, en una idea de tecnificar y profesionalizar el deporte en nuestra provincia, pero también se trata de un espacio social», explica Víctor Pérez, presidente del club y entrenador. «Queremos que sea un lugar donde entrenar, estudiar, pensar y convivir, potenciando el barrio y la ciudad», añade.

Bajo el lema «apoyo mutuo», este club ourensano incide en que este deporte enseña «disciplina, superación y sobre todo, trabajo en equipo». Es por ello que tampoco olvidan a la vecina Portugal, donde se organizan grandes competiciones, un país con el que pretenden tener una larga y próspera relación. «Ya contamos con atletas internacionales y queremos que la conexión luso-gallega sea un eje de crecimiento: competir, apoyarnos, crecer juntos», afirma Pérez.

Competición para 2026

De cara a 2026, plantean organizar la primera competición local de powerlifting en Ourense. «Queremos que sea una oportunidad para que surja cantera, para que la juventud y los vecinos que vean que este deporte también puede nacer aquí, no solo en las grandes ciudades». Además, pretenden que el espacio pueda usarse para ofrecer charlas y otro tipo de actividades o eventos, desde el punto de la autogestión para complementar este proyecto. «Queremos charlas sobre salud, nutrición, feminismo, historia del deporte, ecología, filosofía... Todo lo que ayude a construir personas críticas y conscientes. Igual que entrenamos músculos, entrenamos el pensamiento», zanja Pérez.

Para todas las edades

Animan a los interesados a acudir a este club en el bajo de la calle Picasso, número 1, o a contactar a través de su cuenta de Instagram (@vaknerpowerliftinggz) ya que, adelantan, todo el mundo puede practicar este tipo de deporte entre los 12 y los 65 años. Trabajan con movimientos básicos, las sentadilla, press banca y el peso muerto, y desde ahí se desarrolla la progresión técnica. «Cada vez que alguien levanta un peso que pensaba imposible, se demuestra a sí mismo que puede con más de lo que creía».

«No solo queremos levantar pesas, también levantar la comunidad»

La elección de los integrantes de este club a la hora de escoger el local en el barrio del Couto no es una mera casualidad. «Desde pequeños observamos que el barrio del O Couto presenta una dejadez y una reducción de propuestas locales a la hora de generar comunidad para los vecinos», dice Víctor Pérez, «Si en los barrios desaparece el comercio, la identidad y los espacios comunitarios, desaparece la vida», reflexiona.Antes de la fundación de este local en el año 2022, no existía ningún tipo de espacio especializado para estos deportistas, y otros gimnasios o espacios deportivos suponían una limitación para que pudieran entrenar de la manera adecuada. En el 2022, el Consello Municipal de Deportes (CMD) otorgó una primera única ayuda económica para la compra de material, pero les denegaron las siguientes peticiones para poder llevar la idea de un espacio propio, por lo que el club no recibe ningún tipo de sustento ni ayuda económica que no sea proveniente de sus propios miembros y de las personas que usan dicho espacio. Pese a todo, confían en seguir creciendo y poder edificar una comunidad que parta del deporte, a la vez que reavivan el barrio histórico de O Couto. Buscan «abrir las puertas, revitalizar la zona, atraer a jóvenes, familias, a los vecinos. No solo queremos levantar pesas, queremos levantar la comunidad», apunta Pérez.