Los trabajadores de la construcción se manifestaron por un convenio provincial digno

La lluvia, no consiguió arredrar ayer al los trabajadores de la construcción, que secundaron ayer la jornada de paro convocada por la CIG en las siete grandes ciudades gallegas, también en Ourense, donde hay más de 8.500 trabajadores de este sector.

Una jornada «histórica» según los convocantes para reclamar un marco gallego que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en las condiciones y materias que se reservan en el convenio estatal, señalaron.

Califican de «exitoso» el resultado, con un paro global del 100% y de algo más del 70% en las privadas. La Federación de Construcción y Madera (FCM) de la CIG denuncian que el “pírrico” incremento de sueldos no permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que superó el 2% en el período 2022-2024.

“El personal demostró hoy que está cansado de que después de años de maltrato ahora que sale a la calle para dignificar sus condiciones vengan la última hora con limosnas para intentar callarnos la boca”, señala el secretario nacional de la FCM-CIG, Plácido Valencia.