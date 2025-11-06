Los trabajadores de la construcción se manifestaron por un convenio provincial digno
REDACCIÓN
La lluvia, no consiguió arredrar ayer al los trabajadores de la construcción, que secundaron ayer la jornada de paro convocada por la CIG en las siete grandes ciudades gallegas, también en Ourense, donde hay más de 8.500 trabajadores de este sector.
Una jornada «histórica» según los convocantes para reclamar un marco gallego que blinde los convenios provinciales y permita avanzar en las condiciones y materias que se reservan en el convenio estatal, señalaron.
Califican de «exitoso» el resultado, con un paro global del 100% y de algo más del 70% en las privadas. La Federación de Construcción y Madera (FCM) de la CIG denuncian que el “pírrico” incremento de sueldos no permite recuperar la pérdida de poder adquisitivo acumulada, que superó el 2% en el período 2022-2024.
“El personal demostró hoy que está cansado de que después de años de maltrato ahora que sale a la calle para dignificar sus condiciones vengan la última hora con limosnas para intentar callarnos la boca”, señala el secretario nacional de la FCM-CIG, Plácido Valencia.
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína y benzodiacepinas en Ourense
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado
- Dos heridos tras un accidente entre un camión de madera y una furgoneta en la A-52