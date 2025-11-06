Ruta universitaria por el valle del río Bibei
La programación de rutas culturales impulsada por la Uvigo continúa este fin de semana con una nueva andadura por el valle del río Bibei, en O Bolo. Con el apoyo del concello, la ruta de este sábado propone un recorrido de 15 kilómetros, con un desnivel acumulado de 500 metros y dificultad media, incluyendo paradas interpretativas a lo largo del trayecto.
