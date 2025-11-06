El PSOE de Ourense reclama reactivar los consellos de Infancia y Educación

El grupo municipal del PSOE en el Concello de Ourense pondrá el foco del próximo pleno ordinario, previsto para este viernes, en las políticas sociales y educativas. Los socialistas defenderán dos iniciativas centradas, por un lado, en el reconocimiento administrativo de las familias monomarentales y, por otro, en la reactivación de los órganos de participación en materia educativa y de infancia que, denuncian, llevan años inactivos.

La portavoz socialista, Natalia González, explicó estas propuestas durante un desayuno informativo con los medios, en el que subrayó que «es necesario situar el bienestar social y a las personas en el centro de la agenda política municipal». González Benéitez recordó que ni el Consello de Infancia y Adolescencia ni el Consello Escolar Municipal « se reúnen desde hace más de seis años», pese a que en ellos «está representado todo el tejido educativo de la ciudad».

Familias monomarentales

«Sabemos que al ejecutivo de Gonzalo Pérez Jácome no le gustan ni los consejos ni los órganos de participación democrática, pero no por eso vamos a dejar de reivindicarlos», afirmó la portavoz socialista.

Respecto a la moción sobre las familias monomarentales, González incidió en que se trata de «un colectivo muy invisibilizado, ausente de la planificación económica y de conciliación tanto de la Xunta como de los concellos». Según sus datos, en la provincia de Ourense hay alrededor de 5.750 familias que necesitan apoyo institucional, «y algunas de ellas viven situaciones de riesgo de exclusión social».

La portavoz socialista celebró, asimismo, que en el orden del día del pleno figure un punto «especialmente satisfactorio»: la declaración institucional para reconocer el Campo de Aragón como Lugar de Memoria Democrática. «Por fin todos los partidos de la Corporación apoyaremos este trámite imprescindible para que el Estado reconozca oficialmente este espacio, algo que llevamos años reclamando», señaló.

Transporte urbano

En cuanto a las mociones del PP y el BNG relacionadas con las nuevas líneas de autobús urbano implantadas por el alcalde, González adelantó que el PSOE votará a favor, aunque considera que «llegan tarde». «Hace dos meses nos reunimos con asociaciones vecinales y entidades sociales para trasladar sus quejas y propuestas por registro; hicimos los deberes cuando tocaba, aunque el ejecutivo de Jácome hizo caso omiso», recordó.