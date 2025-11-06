O Ribeiro brinda por la cultura en la undécima edición de CatArte

El vino, la música y la creación artística volverán a encontrarse este noviembre en Ourense. El Consello Regulador de la Denominación de Origen O Ribeiro, en colaboración con la Diputación Provincial, organiza un año más CatArte, un ciclo que demuestra que los sentidos— el gusto, la vista y el oído —pueden hablar un mismo lenguaje. La cita, que alcanza ya su undécima edición, se celebrará los jueves 13, 20 y 27 de noviembre en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, convertido durante tres semanas en un espacio de diálogo entre el vino y la cultura.

La iniciativa fue presentada este miércoles con la participación del vicepresidente segundo y diputado de Cultura, César Fernández; el director del Centro Cultural Marcos Valcárcel, Francisco González; la presidenta del CRDO Ribeiro, Concha Iglesias; y la presidenta de la Asociación Diabética Auria, Paz Gómez del Valle, entidad beneficiaria de la recaudación solidaria.

El espíritu de CatArte es ambicioso: armonizar los vinos del Ribeiro con la expresión artística y la música en directo. Cada jornada ofrecerá la cata de los vinos de una bodega adscrita a la denominación en el entorno de una exposición plástica y acompañada por un concierto de entre 30 y 40 minutos.

El programa se abrirá el 13 de noviembre con las bodegas Pousadoiro y Casal do Canteiro, acompañadas por las sintonías de The Lie’s Project. El 20 de noviembre será el turno de Bodegas Casal de Armán, con la sesión de Álvaro Alonso DJ Verbena. El broche final, el 27 de noviembre, lo pondrá Bodega Alanís, con la música del grupo Besbellos.

Más allá de su vertiente cultural, el ciclo mantiene su compromiso solidario. Las entradas, con un precio simbólico de 5 euros por sesión, estarán disponibles exclusivamente a través del portal www.entradium.com, y la recaudación íntegra se destinará a la Asociación Diabética Auria, que desde 2002 trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con diabetes en la provincia.

Durante la presentación, el vicepresidente de la Diputación, César Fernández, destacó «el valor de un proyecto que une cultura, compromiso social y promoción del vino ourensano». «El éxito de CatArte demuestra que el vino del Ribeiro, el arte y la música armonizan a la perfección», subrayó.

La presidenta del Consello Regulador do Ribeiro, Concha Iglesias, insistió en la solidez de esta cita, una iniciativa que se ha consolidado a lo largo de los años gracias a la implicación de las bodegas y al apoyo del público y en la que en «su nacimiento el Consello y el Marcos Valcárcel fuimos de la mano y esperamos seguir trabajando juntos».

Por su parte, Paz Gómez, presidenta de la Asociación Diabética Auria, agradeció el respaldo de las instituciones y del Ribeiro, destacando la importancia de visibilizar la diabetes y de hacerlo a través de la cultura y la solidaridad.