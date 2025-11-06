Nuevo parque canino, para la ciudad de los 18.510 perros

En Ourense ciudad hay 18.517 perros registrados, circunstancia que, según la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, significa que uno de cada 5 ourensanos tiene uno de esto animales de compañía en su casa. Una cifra que justifica por sí misma el protocolo firmado ayer entre la conselleira y el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, por el que, ambas instituciones, colaboran para que la ciudad tenga el próximo año un nuevo parque canino, con una superficie de más de 2.100 metros cuadrados, y ubicado en otro parque, el de Angelita Paradela, en la zona de crecimiento urbanístico de Barrocás.

El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, y la conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Xunta de Galicia , firmaron ayer el protocolo de colaboración cuya objetivo, según indicaron ambos es «fomentar el bienestar de los animales de compañía y ofrecerles un espacio seguro y adecuado para el ocio, al tiempo que se favorece la convivencia entre personas y mascotas.

Una ciudad «amigable»

Es un paso más en la idea de convertir Ourense en «una ciudad amigable con los animales" y esta dotación se suma al único parque exclusivamente canino que está desde hace años al lado del Puente Viejo, y colindante al edificio Salesianos y la Nacional 120.

El protocolo firmado ayer compromete a la conselleira a sufragar las obras del parque canino con sus dotaciones, y al Concello a ceder la parcela correspondiente en Parque Angelita Paradela, y ocuparse una vez recepcionada la obra, de su mantenimiento.

El recinto, detalló, estará cerrado con un vallado de seguridad, lo que separará claramente para el espacio para los animales que acudan con sus amos del resto de zonas comunes del entorno.

La conselleira de Medio Ambiente avanzó que la idea es comenzar las obras en enero de 2026, con el objetivo de que el parque pueda estar abierto ya en la primavera del próximo año. El recinto, detalló, estará cerrado con un vallado de seguridad, lo que separará claramente para el espacio para los animales que acudan con sus amos del resto de zonas comunes del entorno.

También dispondrá de zona de juego contará con zonas de juego y socialización para los animales, así como con fuentes bebedero, mobiliario urbano y bancos para el descanso de las personas acompañantes.

El alcalde de Ourense mostró su voluntad de colaborar con un proyecto que considera se desarrolla en una zona «clave» a nivel residencial como es Barrocás, donde el Concello tiene previsto construir unas piscinas públicas para el servicio del barrio

Pero en una ciudad en la que el número de animales de compañía registrados sigue creciendo , la idea, según indicó el alcalde, es crear otras dotación más, la tercera en este caso, y consiste en crear un parque canino de tipo fluvial en el entorno del Miño, proyecto para el que espera contar también c on el apoyo de la Xunta.

También en el acto de firma del protocolo para adelantar que Xunta de Galicia y Concello de Ourense trabajan también en la dotación del primer refugio climático en la ciudad, en la esperanza de sumar apoyos de las administraciones, para poder plantar una cifra de 10.000 árboles en el casco urbano de la ciudad, no de los métodos más efectivos y naturales para luchar contra el calor en la ciudad.

En la firma de este protocolo de colaboración en el centro José Ángel Valente estuvieron además el delegado de la Xunta en Ourense Manuel Pardo, la directora xeral de Patrimonio Natural Marisol Díaz Mouteira y el concejal de Urbanismo de Ourense, Francisco Lorenzo.