El Hospital de Valdeorras, sin ecógrafos para cáncer de mama

El BNG y, en su nombre, el diputado Secundino Fernández, denunció ante el Parlamento de Galicia la «grave situación» que vive el Hospital Comarcal de Valdeorras en la realización de pruebas diagnósticas para el cáncer de mama.

Fernández recordó que el hospital de Valdeorras está a 120 km de Ourense, un viaje de hora y media en coche particular, que se convierte en una jornada completa se usa el transporte público. Esta es la realidad que enfrentan las mujeres derivadas a Ourense para hacerse mamografías, ecografías o los TAC.

Ourense es la segunda provincia con mayor incidencia de cáncer de mama de todo el Estado, con 266 casos detectados en 2024 y una tasa de 168 casos por cada 100.000 habitantes, 23 puntos por encima de la media estatal.

El diputado nacionalista detalló que el distrito sanitario de Valdeorras atiende a 30.000 personas de doce ayuntamientos, de las cuales más de 15.000 son mujeres. Alertó de que Ourense es la segunda provincia con mayor incidencia de cáncer de mama de todo el Estado, con 266 casos detectados en 2024 y una tasa de 168 casos por cada 100.000 habitantes, 23 puntos por encima de la media estatal.

«Estas son cifras, conselleiro, pero detrás de estas cifras hay mujeres que sufren esta grave enfermedad», señaló Fernández, quien subrayó la importancia crucial de la detección temprana para salvar vidas. Por eso, cuestionó con dureza que la Consellería «está diciendo a la hacia todas estas mujeres que cojan el coche y que conduzcan 3 horas para hacerse una ecografía».

El diputado del BNG enumeró múltiples fallos del sistema: mamografías de vía rápida derivadas a Ourense o convertidas en «preferentes», ecografías solicitadas hay más de un año sin realizar, y pacientes citadas para enero del 2025 que aún no fueron avisadas. Relató el caso de mujeres a las que, teniendo ya una cita con el oncólogo, aun no les realizaron las pruebas previas, o de otras que, tras ser operadas, encuentran continuos retrasos nos sus controles anuales.

Mamógrafo en 2026

El conselleiro de Sanidad señala que este centro de la red del Sergas cuenta con un nuevo radiólogo que lleva trabajando desde lo pasado mes de octubre y con la expectativa de dotar al hospital con un tercer profesional en próximos llamamientos

Destaca que los presupuestos de la Xunta para 2026 recogen una partida de más de 325.000 euros para la compra de un nuevo mamógrafo

Incide además el conselleiro de Sanidade que en que la Xunta de Galicia « siempre va a apostar por los hospitales comarcales, como demuestran las cuentas del Ejecutivo gallego de 2026» avanzó

Reiteró además que la falta de médicos en determinadas especialidades, problema que le compete arreglar al Ministerio de Sanidad, dificulta en el conjunto del Estado que se puedan cubrir las plazas en los casos de jubilaciones, bajas, ausencias o vacaciones

En su intervención en el Pazo do Hórreo, el conselleiro de Sanidad Antonio Gómez Caamaño incidió en que el Ejecutivo gallego siempre va a apostar por los hospitales comarcales, como lo demuestran las cuentas de la Xunta de 2026, que reservan más que nunca recursos para la sanidad pública, representando casi el 40% del presupuesto.

Además indicó el conselleira que las cuentas de la Xunta elevan el capítulo de personal hasta su máximo histórico para crear y consolidar nuevas plazas que refuercen el sistema sanitario público gallego.