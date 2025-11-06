Entrega dos «Premis Millo e Carozo 2025», hoxe, no Ceres
REDACCIÓN
Ourense
O Café Cultural Ceres 1894 entrega hoxe os «Premios Millo e Carozo 2025» que se dan ás achegas máis destacadas, e menos afortunadas, da vida social e cultural de Ourense.
A entrega dos trofeos, será ás 18:00, coincidirá coa inauguración dunha mostra do fotoxornalista Brais Lorenzo de imaxes tomadas nos lumes do pasado verán. Un xurado, integrado por xornalistas dos medios de comunicación local de Ourense, dictaminou por unanimidad os galardoados.
