Se enfrenta a un año de prisión por un hurto en una farmacia
Ourense
El Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense albergó el juicio contra un hombre acusado de acceder a una parafarmacia cerrada y hacerse con la recaudación de la caja registradora , diversos productos y unas gafas de lectura. En total 895 euros. Fiscalía solicita un año de prisión, así como la indemnización del dinero sustraído. La defensa mantiene que su cliente solo se hizo con los cosméticos, no con dinero. Pide pena de multa.
- «Llevo un año esperando una cita para la rehabilitación del suelo pélvico porque no hay médicos»
- El conductor de un autobús escolar da positivo en cocaína y benzodiacepinas en Ourense
- Los empresarios del polígono de San Cibrao das Viñas buscan a 100 interesados en lograr un trabajo
- La doctora Mera se jubila entre abrazos y elogios tras 36 años de servicio en Urgencias: «Ha sido un faro»
- La Policía investiga una estafa del amor en la que la víctima perdió 700.000 euros
- Muere un hombre en Maceda tras caer de un balcón al ceder la barandilla
- Piden indemnizar con 3,4 millones a un guardia civil con un 96% de discapacidad tras un siniestro mortal con un camionero acusado
- Dos heridos tras un accidente entre un camión de madera y una furgoneta en la A-52