Se enfrenta a un año de prisión por un hurto en una farmacia

El Juzgado de lo Penal Número 2 de Ourense albergó el juicio contra un hombre acusado de acceder a una parafarmacia cerrada y hacerse con la recaudación de la caja registradora , diversos productos y unas gafas de lectura. En total 895 euros. Fiscalía solicita un año de prisión, así como la indemnización del dinero sustraído. La defensa mantiene que su cliente solo se hizo con los cosméticos, no con dinero. Pide pena de multa.