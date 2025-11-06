Cuatro detenidos por el secuestro exprés de un hombre en Covadonga

Agentes de la Policía Nacional de Ourense han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de varios delitos, entre ellos el de detención ilegal en su modalidad de «secuestro exprés», después de retener a un hombre al que exigían el pago de una deuda económica. Los hechos tuvieron su origen a finales de septiembre y la operación, denominada «Cronos», concluyó el pasado jueves 30 de octubre con un dispositivo policial en el que participaron varias unidades especializadas.

La investigación se inició el 30 de septiembre, cuando los padres de la víctima contactaron con el 112 para denunciar que su hijo se encontraba retenido contra su voluntad. Según las pesquisas, los captores se comunicaron con la familia para exigirles el pago de una cantidad de dinero con la que pretendían saldar una supuesta deuda y amenazaron con causarle daño físico si no se efectuaba el pago.

La víctima, con el objetivo de cumplir con las exigencias de sus captores, acordó entregarles un vehículo de su propiedad. Para ello, se desplazaron hasta la localidad coruñesa de Ribeira, donde se encontraba el coche. En ese trayecto, el hombre consiguió aprovechar un momento de distracción de los secuestradores para huir y refugiarse en su domicilio, desde donde se activó la intervención policial.

Las investigaciones posteriores permitieron determinar que el cautiverio se había producido en un inmueble del barrio ourensano de Covadonga, donde la víctima fue sometida a diversas agresiones físicas y amenazas durante las horas que duró la retención.

El dispositivo policial culminó con la detención de cuatro personas y el registro de dos viviendas, una de ellas en Covadonga y otra en el concello de de A Merca, donde residían dos de los arrestados. En el operativo participaron agentes de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta, la Unidad de Prevención y Reacción y la Brigada Provincial de Policía Científica, así como miembros del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, que intervinieron en el acceso a estancias construídas a modo bunker para ser utilizadas presuntamente e na venta y el consumo de drogas.

Al respecto, durante los registros, los agentes intervinieron diversas sustancias estupefacientes, dinero en metálico, tres armas y dos vehículos, entre otros efectos de interés para la investigación.

Concluidas las diligencias policiales, los cuatro detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Ourense.