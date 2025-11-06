El Concello de Ribadavia ofrece un programa de talleres y charlas por el 25-N

El Ayuntamiento de Ribadavia organiza a lo largo del mes de noviembre un completo programa de actividades con motivo de 25 de noviembre , Día Internacional contra la Violencia de Género, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía, fomentar la igualdad y ofrecer espacios de reflexión y aprendizaje para todas las edades, y en distintas actividades tanto divulgativas como lúdicas, que se desarrollarán durante el mes indican desde el Concello.

Las acciones comenzarán el 19 de noviembre en la Casa de la Cultura de Ribadavia, con un espectáculo de títeres titulado “Antón, un niño diferente”, dirigido a niñas y niños de 7 a 10 años, que se celebrará a las 10:30 horas.

El sábado 22 de noviembre tendrá lugar en El n taller de chapas para niñas y niños, con dos turnos (de 10:00 a 11:30 h y de 11:30 a 13:00 h). Las personas interesadas podrán inscribirse a través del número de WhatsApp 689567259.

Entre el 24 y el 28 de noviembre, los centros sociales municipales acogerán un taller de autoestima y prevención de la violencia de género para mujeres, a las 16:00 horas, con el propósito de promover el empoderamiento femenino y ofrecer herramientas de protección emocional.