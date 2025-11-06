En busca y captura por ausentarse en un juicio por estafa

En enero del 2022 un hombre vendió un coche BMW haciendo constar en el contrato que el vehículo tenía 262.000 kilómetros y que no tenía carga, gravamen o sanción alguna. Logró por él 4.300 euros y un Opel Astra.

La realidad para el comprador fue que el coche adquirido tenía un embargo y, además, muchos más kilómetros: 622.455. Ayer el Juzgado de lo Penal abría juicio por este delito de estafa, pero el acusado no acudió. Fiscalía solicita su busca y captura para un próximo juicio.