En busca y captura por ausentarse en un juicio por estafa

Lucila González

Ourense

En enero del 2022 un hombre vendió un coche BMW haciendo constar en el contrato que el vehículo tenía 262.000 kilómetros y que no tenía carga, gravamen o sanción alguna. Logró por él 4.300 euros y un Opel Astra.

La realidad para el comprador fue que el coche adquirido tenía un embargo y, además, muchos más kilómetros: 622.455. Ayer el Juzgado de lo Penal abría juicio por este delito de estafa, pero el acusado no acudió. Fiscalía solicita su busca y captura para un próximo juicio.

