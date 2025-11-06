La borrasca deja vientos de 154 km/hora, atascos y 32 incidencias en la provincia

Cerca de 70 litros de agua acumulada por metro cuadrado en municipios como el de Entrimo; rachas de viento de 154,5 kilómetros por hora —la máxima gallega, que se registró ayer en Punta Lardeira, en el Concello de Carballeda de Valdeorras— y un 32 incidencias atendidas por los operativos de emergencias, desde árboles caídos a inundaciones en algún bajo de viviendas en la avenida de Portugal o Covadonga.

Roi Cruz |

También entre las incidencias que afectaron aunque no con extrema gravedad, según el 112, tanto a la capital como a los concellos de Pereiro, Boborás o Barbadás entre otros, destacan los desprendimientos de tierra y piedras en varias carreteras que no impidieron el tráfico rodado, así como un auténtico caos circulatorio en horas punta en la ciudad en especial a partir de las a partir de las 11 de la mañana cuando se empezaron a notar las consecuencia de la tormenta , y el agua iba afectando a vías públicas o puntos concretos del trazado vial.

Corte del tren en Barbantes

Además, en torno a las 17.30 horas de la tarde de ayer, la caída de un árbol a causa del temporal, sobre la catenaria del tren a la altura de Barbantes, afectó a la circulación ferroviaria entre Ourense y Barbante. Los datos aportados por o Adif, se trasladó por carretera a los viajeros afectados se estaba trabajando para recuperar cuanto antes la circulación en ese tramo.

Fue una jornada compleja también en el ámbito urbano, con un tráfico complicado por la lluvia, el agua embalsada, y sobre todo en horario de entrada y salida de los colegios, que obligó a desplegar a la Policía Local , para facilitar labores de retirada del agua embalsada y facilitar la circulación.

Bajos inundados

Si bien ya quedaba desactivada ayer la alerta amarilla en la provincia, provincia de Ourense, de las 32 incidencias registradas, la mayoría durante la mañana cuando se produjo la mayor precipitaciones de agua y viento, 19 fueron relacionadas con caída de árboles, bolsas de gua, cables de luz, o corrimiento de piedras en algunas carreteras, según 112 Galicia.

En Ourense os bomberos tuvieron una ajetreada jornada con 8 salidas todas entre 11.00 16.00 horas, cuando los efectos de la precipitaciones, afectaron a varias calles y algún bajo de viviendas.

Así tuvieron que desplazarse para achicar una fuerte bolsa de agua en el firme de la glorieta del Arco Iris, que comunica la Nacional 120 con la Nacional 525 cerca del Puente Novísimo

También se desplazaron para achicar el agua de una vivienda en el bajo de un edificio de calle Minerva, en el barrio de Covadonga, al no estar en uso los registros de una obra de alcantarillado, aunque no fue necesario evacuar a sus ocupantes. Hubo otro patio interior de vivienda en Avenida de Portugal, en el que se acumuló el agua, y actuaron los bomberos al l igual que en calle Francisco Añón, Vista Hermosa, donde tuvieron que acudir al igual que a calle Luis Trabajos, para retirar un árbol caído sobre la vía.

El PP pide la implicación de los órganos de cuencas en zonas afectadas por el fugo

Ante los riesgos que pueden suponer esta nuevos episodios de lluvia, en las zonas más afectadas y con más restos de los incendios, los diputados ourensanos del PP acordaron pedir ante el Parlamento de Galicia que las confederaciones hidrográficas del Miño-Sil y del Duero adopten medidas urgentes de protección de los ríos y las traídas de aguas en las zonas afectadas por los incendios forestales de este verán en Ourense, ante la llegada de las lluvias y la creación de arrastres con cenizas y restos vegetales. En una reunión que celebraron en el Parlamento gallego, los diputados populares mostraron su preocupación por la escasa respuesta de las confederaciones hidrográficas para prevenir los arrastres, con la instalación de barreras anticontaminación, la limpieza de márgenes y canales, o la restauración vegetal de las orillas y pidieron agilidad para poner en marcha estas medidas ante las intensas lluvias.