La Xunta impulsa la puesta en valor del Pazo de Moldes
d. a.
El conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos, visitó el Pazo de Moldes, en Boborás, para comprobar el resultado de las obras de restauración y consolidación en las que la Xunta de Galicia ha invertido cerca de 95.000 euros en dos fases. Según explicó el conselleiro, esta actuación forma parte del compromiso del Gobierno gallego con la recuperación de espacios que preserven la identidad cultural y mantengan vivo el legado de las figuras que contribuyeron a forjarla.
La segunda fase, con una aportación de 47.000 euros, permitió rehabilitar la cubierta de la capilla y de la vivienda, además de mejorar el balcón de la fachada suroeste. López Campos destacó que el objetivo es consolidar este espacio, casa natal de Antón Losada Diéguez, como un punto de referencia cultural en Galicia y sede de la fundación que lleva su nombre.
