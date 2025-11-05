Hacer valer la dignidad en tiempos de guerra

“Hace 5 o 10 años, gracias a Dios, el Derecho Internacional Humanitario no lo necesitábamos. Ahora está a la orden del día”. Con estas palabras, Carlos Batallas introducía su coloquio ayer en la sede de Cruz Roja en Ourense. Más de una veintena de personas se reunieron a la orilla del Río Miño para escuchar con atención al profesor de Derecho Internacional Humanitario y coach ejecutivo que, si fuera por justicia divina, debería tener el mismo reconocimiento que cualquier futbolista de élite.

Ya que en vez de recorrerse el mundo marcando goles, se lo patea salvando vidas frente a las masacres: Batallas ha liderado misiones humanitarias del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en más de una docena de países, como Kirguistán, Yemen, RD Congo, Bosnia e Irak, entre otros, gestionando equipos grandes en contextos complejos y de alta seguridad.

Una vida entre conflictos y misiones de alto riesgo

Ahora, dedica su vida al voluntariado, la orientación motivacional y la realización de editoriales, pero su trayectoria ha estado llena de pura adrenalina en las peores situaciones. Hace menos de 10 años que vivió en Aden (sur de Yemen) la que calificó como la «experiencia más fuerte que he vivido en mi vida».

En 2018, un giro de tuerca en la brutal guerra civil del país del Golfo Pérsico (que todavía sigue en combate pese al olvido mediático) provocó fuertes enfrentamientos armados entre dos fuerzas aliadas que dejaron, según Cruz Roja, al menos 38 muertos y 222 heridos, y en los que hubo que salvar de urgencia la pierna de un niño que fue disparado mientras jugaba a la pelota.

No es la única vivencia que le avala: Batallas ha visto de primera mano casos de violaciones masivas en la guerra de los Balcanes, lo que le llevó a tomar la decisión de distanciar los baños según sexo en los campos de refugiados.

“Cafés con Cooperantes”, una ventana a la cooperación internacional

Su presencia ayer en Ourense se debió al programa «Cafés con Cooperantes», un ciclo de tertulias con el que tanto Batallas como otros voluntarios de renombre cuentan sus experiencias a lo largo de toda España para dar a conocer la labor de Cruz Roja en lo que a cooperación internacional se refiere.

«Aquí en Galicia se trabaja mucho con personas migrantes, temas laborales, mayores, en hospitales... pero Cruz Roja también asiste a las personas que ante conflictos armados tienen necesidades. Yo vengo para mostrar eso, y explicar qué es eso del Derecho Internacional Humanitario, que al principio suena muy grande. Hace poco no teníamos por qué saber su significado, pero ahora empieza a ser importante que tengamos conciencia de que hay un derecho que intenta que las personas que están sufriendo lo hagan algo menos, o que se les pueda devolver un poco de su dignidad», explica.