El PP reclama revisar los cambios de los buses urbanos
Ourense
El PP municipal de Ourense llevará al pleno este viernes una moción para exigir la revisión urgente de la reorganización de las líneas de autobús urbano, que, según los populares, está «causando malestar vecinal» y pérdidas económicas para el comercio de proximidad.
Denuncian que los cambios «complican la vida diaria de miles de ourensanos» e impactan negativamente en los negocios locales. Los populares insisten en que cualquier cambio debe ajustarse al pliego y contrato vigente del servicio, y piden convocar una reunión con asociaciones vecinales y comerciales, grupos municipales y la empresa concesionaria para proponer modificaciones concretas en líneas, recorridos y frecuencias, para solventar las carencias.
