Patrimonio se descongestionará a partir de 2026

En Galicia, pronunciar la palabra «Patrimonio» provoca las mismas sensaciones que escuchar decir «Voldemort» en el universo de Harry Potter. Al menos, cuando se utiliza para referirse a su Dirección Xeral. Aunque la Lei de Patrimonio Cultural del 2016 fue un gran paso para garantizar la conservación de bienes culturales, su redacción dictaba que prácticamente cualquier acción en el campo tenía que pasar por el organismo autonómico, lo que genera una gran dependencia administrativa. Saber que una obra debe pasar la aprobación de Patrimonio es un pase seguro a meses (o incluso años) de espera por una aprobación, y ninguna de las leyes o modificaciones posteriores consiguieron aminorar el suplicio que supone esta burocracia tanto a constructores como a vecinos, cuando se tratan de intervenciones públicas. Hasta ahora.

La última medida de la Xunta pretende ser, de una vez por todas, la solución acertada para descongestoniar la dirección xeral de Patrimonio. Y es que el conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, presentó ayer a los concellos de Ourense la modificación de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia que la Xunta pretende llevar a cabo en 2026, y cuyas medidas se basan en una política de flexibilización de criterios y cesión de competencias a los gobiernos locales.

El escrito establecerá dos jerarquías: los Bens de Interese Cultural (BIC) y los elementos con protección integral seguirán siendo responsabilidad de Xunta, mientras los que estén catalogados con nivel de protección ambiental o estructural pasarán a depender de los concellos, para las que podrán autorizar cualquier tipo de intervención . Además, en el caso de los bienes más protegidos, también tendrán total competencia para hacer obras menores: si necesitan limpiar una fachada o cambiar un pavimento en una iglesia de alto valor patrimonial, tan sólo tendrán que informar a la Dirección Xeral de cuándo y cómo se realizará la actuación. Lo mismo pasa con aquellos tramos de la mayoría de Caminos de Santiago, donde siempre que no se afecte a una traza, o elementos funcionales, los concellos tendrán vía libre. De esta forma, el organismo autonómico sólo quedará encargado de las obras en el Camino Inglés y Francés, así como de las actuaciones más singulares, es decir, las que realmente necesitan de un experto en patrimonio.

Una solución al caso Verín

Esta medida no sólo otorga más potestad a los concellos, sino que ayudará a aligerar las grandes listas de Espera de Patrimonio, que, como indicó López Campos, gestiona cada año más de 30.000 expedientes con un tiempo de espera aproximado de entre seis y 12 meses. Así, hasta las actuaciones de mayor complejidad que queden a manos de la Xunta también se verán agilizadas. Por otra parte, la modificación de la ley también tendrá un impacto a nivel legal, pues evitará casos judiciales como la reciente condena del alcalde de Verín. La «actuación de emergencia» que Gerardo Seoane llevó a cabo en la iglesia de San Bartolomé de Queirugás, de protección integral, encaja en los criterios de obra menor que Patrimonio impone para los bienes más valorados, y su intervención estaría amparada por la normativa.

Una solución frente a los incendios

La modificación de la Ley de acompañamiento de los Presupuestos para la Ley 5/2016 del Patrimonio Cultural de Galicia tiene también un impacto a nivel ambiental, pues desburocratirazá parte de los permisos de limpieza de monte y desbroces necesarios para evitar, o al menos reducir, grandes vagas de incendios forestales como las que se vivieron en la provincia este verano. Según adelantó López Campos a los medios antes de reunirse con los representantes de los concellos, la medida permitirá flexibilizar las condiciones para que todas las labores de agricultura sean más sencillas, mientras que la actuales competencias de patrimonio impedían a los propietarios realizar labores básicas de silvicultura o poda,

De esta manera, se podrá desbrozar de manera mecánica cualquier bien de catalogación inferior sin necesidad de licencia siempre que se comunique a la administración. Solo necesitarán ser aprobadas las limpiezas de vestigios BIC como mámoas o petroglifos, que sí necesitarán ser balizadas y tratadas con cierta cautela.

Balones fuera al árbol de Bispo Cesáreo

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude también fue preguntado por la polémica en la que, un año más, se ve envuelto el gran árbol de navidad luminoso que el Concello de Ourense ha colocado en la plaza Bispo Cesáreo. En esta ocasión, fue Podemos quien presentó el pasado un requerimiento urgente a la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural por instalar la estructura encima de la Fuente de Oseira, en el que exige la «paralización inmediata» de cualquier trabajo, así como el cambio de ubicación del árbol.Por su parte, López Campos mantuvo la postura de la Xunta durante estos últimos años, y negó cualquier responsabilidad de la Xunta en el caso. Señala que la fuente de Oseira, a pesar de estar en trámites de declararse Ben de Interés Cultural, no posee a día de hoy ningún tipo de protección, por lo que Patrimonio no está obligado a tomar ninguna decisión. El conselleiro confía en la gestión del gobierno local: «Creo na capacidade e a madurez de todas as administracións para que no caso de que perciba que hai algún tipo de problema, tome algún tipo de decisión», señaló.