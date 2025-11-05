Ourense es la única provincia en la que no sube el paro

Ourense ha sido la única provincia gallega en la que el número de desempleados afiliados al paro ha descendido el último mes. Así lo muestra los últimos datos publicados sobre el paro en octubre, que indica que en la provincia termal hay 127 trabajadores menos cobrando ayudas de desempleo que en el mes de septiembre, que se restan de las 9358 prestaciones que se entregan a día de hoy en toda la región.

Esta cifra supone una bajada del paro del 0,9 % en Ourense, frente a las subidas de A Coruña (0,27 %), Pontevedra (0,33 %) y Lugo (1,5 %). El cuanto al nivel anual, la provincia de As Burgas es la segunda que más ha disminuido el desempleo, con un 7,85% más de personas contratadas, solo superada por el 7,95 % de Pontevedra.

Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social también han descendido. Ahora mismo son 108.714 los ourensanos y ourensanas adscritos al sistema, 468 menos de los que lo hacían en septiembre. De este cupo el 76% de los afiliados (más de 80.000) lo hace en régimen general, mientras que 22.170 pertenecen al régimen de autónomos.

En cuanto a las reacciones de los sindicatos, Comisiones Obreras considera que la provincia de Ourense necesita algún sector potencial más que el turismo para crecer y poder ofrecer empleo de calidad: «É necesario avogar por un sector industrial forte e un sector de servizos de alto valor engadido, o que se consegue con políticas sectoriais adecuadas. É necesario tamén apostar polos servizos públicos para garantir a súa viabilidade e a súa calidade», afirmaron en un comunicado. Por su parte, UGT valora como positivos los resultados, pues es el mes de octubre con menos caída post-verano desde la serie histórica, pero advierte de que hay margen de mejora.