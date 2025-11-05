Niega robar 90 euros en un bar: «El dinero era de las limosnas que me habían dado»

La madrugada del 15 de diciembre de 2022 dos hombres colaboraron para acceder al interior de un bar de Ourense y apropiarse del dinero de la caja registradora. Una recaudación de 90 euros. Ayer, el Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense juzgó a los dos acusados.

Según el escritos Fiscal, los dos hombres, puestos de común acuerdo y «con animo de beneficio ilícito» se acercanron hasta el establecimiento publico em la Calle Bedoya. Una vez en el lugar, frente a una de las ventanas, uno de los acusados colocó «sus manos entrelazadas» para impulsaral otro hasta acceder al interior. Allí «se dirigió directamente tras la barra, donde está la caja registradora», tomó los 90 euros y volvió a salir por la ventana.

El bar disponía de servicio de alarmas. Un aviso desde esa central alertó a la policía que, según expusieron los propios agentes en la sala, no tardaron «ni 2 minutos» en personarse en el lugar, porque patrullaban en las inmediaciones. La rápida actuación les hizo suponer que los ladrones no estarían lejos de la escena. «Paramos a una persona que estaba allí mismo. era la única y pasaban las 03.30 horas de la madrugada», dijo un agente ayer en la Sala.

Poco después llegó el propietario del establecimiento que les mostró las imágenes de las cámaras de seguridad y con ellas comprobaron que «la persona que habíamos pedido que se identificase coincidía por físico y vestimenta». Procedieron a su arresto y a la búsqueda del segundo sospechoso, el que había accedido al local.

A este segundo hombre lo encontraron «a unos 15 metros» «agazapado» en unas escaleras que «hace años daban acceso a una discoteca», pero en la actualidad está sin uso. Él, que también coincidía con las imágenes de las cámaras, portaba casi 90 euros en monedas, 87 en total y a los agentes «no nos dio explicaciones» sobre el dinero.

Sí lo hizo ayer durante la vista oral en la que se comunicó por medio de una intérprete, porque es sordomudo. Negó en todo momento los hechos. «No hice nada de eso, el dinero era mío. De limosnas que me iba dando la gente porque yo pido mucho y me dan», sostuvo.

Para la Fiscalía «a través de un proceso racional y logico» solo se puede llegar a la conclusión de que los dos hombres—el otro no compareció—son culpables, por lo que pide para ambos un año y medio de prisión por un delito de robo con fuerza en establecimiento abierto al público fuera de horas de apertura. Las defensas solicitan la libre absolución de sus patrocinados.