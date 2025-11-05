Gobierno y Fiscalía cooperan por la memoria democrática
Santos ofrece la colaboración de la Subdelegación para elaborar el catálogo de simbología franquista
L. G.
Ourense
El subdelegado del Gobierno en Ourense, Eladio Santos, se reunió con el fiscal delegado en materia de Derechos Humanos y Memoria Democrática de la provincia, Carlos Fabregat, para abordar la colaboración entre ambas instituciones en diferentes ámbitos relacionados con la memoria democrática.
Durante el encuentro, Santos ofreció el apoyo de la Subdelegación del Gobierno para la aplicación de la Ley de Memoria Democrática en la provincia. Además, acordaron cooperar en la publicación del catálogo de simbología franquista.
La Subdelegación y la Fiscalía colaborarán también en todo lo relacionado con la reparación y los actos de divulgación de la memoria democrática.
