La Fundación Carlos Casares y el Liceo organizan los II Diálogos do Volter
El encuentro se realizará el próximo jueves 6 de noviembre a las 19.30
d. a.
La Fundación Carlos Casares, junto al Liceo de Ourense, celebrarán el próximo jueves 6 de noviembre la segunda edición de los Diálogos do Volter. El evento, que se celebrará a partir de las 19.30 horas en el Salón de Actos del Liceo, pretende ser una propuesta abierta para el vecindario de la ciudad de As Burgas, que aborda aspectos de la cultura, la económica y la política del tiempo en el que vivimos, es decir, destaca y reflexiona sobre la vida cívica cotidiana y las circunstancias que la afectan.
El evento contará con tres intervenciones académicas, que abordarán la temática de esta edición de los Diálogos, titulada «Como sobreviven as monarquías: o caso español en perspectiva comparada. Iniciará la jornada el catedrático de Historia y Pensamientos de los movimientos sociales y Políticos por la Universidad Complutense Javier Moreno Luzón.
Moreno fue recientemente galardonado con el Premio Nacional de Historia 2024 por el libro «El rey patriota. Alfonso XIII y la nación», y ha sido subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de 2004 a 2008.
El catedrático albaceteño abordará el tema en diálogo con el catedrático de Historia Contemporánea de la Universidade de Santiago de Compostela Xosé Manuel Núñez Seixas. Por su parte, el profesor de Ciencia Política de la Universidade de Vigo en el campus de Ourense, Serxio María Rodríguez Fernández, será el encargado de moderar la conversación.
