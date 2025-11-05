Evita la cárcel tras maltratar durante años a su pareja

El Juzgado de lo Penal número 2 de Ourense acogió ayer un acuerdo de conformidad entre las partes en un caso de maltrato habitual y amenazas continuadas a una mujer en O Barco de Valdeorras. El acusado, de 39 años, con antecedentes por violencia de género y daños se enfrentaba a un total de 6 años de prisión: 3 por un delito de maltrato habitual, 1 por un delito de lesiones y 2 por dos delitos de amenazas. Sin embargo, el acuerdo reduce la sentencia a trabajos comunitarios.

Según el escrito fiscal, el hombre mantuvo desde diciembre de 2020 una relación con la víctima, a la que presuntamente vejó, insultó, amenazó y golpeó de forma reiterada, incluso en su lugar de trabajo. Entre los episodios más graves, destaca una agresión el 8 de febrero de 2023 en la que la golpeó en el ojo y en un dedo del pie, causando una contusión y 19 días de incapacidad temporal. Otros hechos incluyen amenazas de muerte contra ella y su familia y agresiones posteriores durante discusiones telefónicas y en persona.

El acuerdo de conformidad firmado en el Penal 2 contempla que el acusado realizará por todos estos hechos 60 días de trabajo en favor de la comunidad, tendrá prohibido aproximarse a la víctima o cualquier lugar en el que se encuentre a menos de 300 metros durante tres años, y deberá abonarle una indemnización de 950 euros, que se dividirá en cuotas de 100 euros mensuales.