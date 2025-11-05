Se enfrenta a un año de prisión por un hurto que niega: «No vivo de revisar carteras»

El Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense juzgó a una mujer acusada de un delito de hurto por sustraer presuntamente 700 euros de la cartera de un conocido en un pub de la capital en una madrugada del 2023. Hechos por los que se enfrenta a 1 año de prisión.

El escrito del Ministerio Público recoge que sobre las 03.00 horas del día 23 de julio del 2023, la acusada «con intención de obtener un beneficio patrimonial ilícito», cogió la cartera de la mochila del denunciante, con el que se encontraba en un establecimiento de la Plaza de las Mercedes, aprovechando que el hombre había ido al baño. Sustrajo 700 euros y devolvió la cartera.

Durante la vista oral la mujer defendió su inocencia. Según su versión, esa noche se encontró con el denunciante, al que no veía desde hacía 20 años, y él le pidió dinero. «Al principio me apené», sostuvo, para añadir que miró en el bolso cuánto llevaba y en efectivo «tenía los 150 euros de la pensión de mi hijo, porque siempre pago en efectivo». Bajo su relato, el hombre agarró los billetes que ella «tenía enroscados» y le dijo que lo acompañase a un bar donde «iba a hacer un trabajito» y se los devolvería.

Ese fue el motivo de acudir juntos al pub, según su versión. Por ello mismo afirma que se la ve meter la mano en la bolsa del acusado en ausencia de este, pero no para coger dinero de él, el cual dice que no existía, sino para «recuperar lo que era mío».

Nada que ver tiene el relato del denunciante. El hombre contó que esa noche coincidió con la mujer y un acompañante de ella, a los que invitó a consumiciones en el pub y ante los que «conté el dinero que llevaba en la cartera, tres billetes de cien y el resto de 50 euros hasta los 700 euros», aseguró.

Relató que se fue al baño y sabía cuánto dinero le quedaba. Sin embargo, cuando fue a pagar la entrada de una discoteca próxima fue cuando se percató de que sus billetes ya no estaban.

Esta versión la amparó la declaración de un testigo, un «amigo íntimo» del denunciante— como se describió en la Sala— que fue quien lo acompañó a presentar la denuncia. Según la versión de este hombre, es cierto que había 700 euros en esos billetes en la cartera. Lo sabe porque el denunciante solo se había desplazado hasta Ourense para celebrar «mi 60 cumpleaños». Una fiesta en la que hablaron de licencias federativas de boxeo, una afición que los unió, porque él fue entrenador de la víctima. «Al ir a enseñarme la licencia, que la llevaba en la cartera, los vi», garantizó añadiendo que se quedó con la imagen porque bromeó con «cómo vas a traer tanto dinero si no das palo al agua».

Un agente de la Policía Nacional también avala al denunciante, «se ve en las imágenes los hechos denunciados», sostuvo, «incluso se ve que se cae un teléfono y lo vuelve a meter», añadió.

Ella, en el turno de última palabra volvió a insistir: «llevo 27 años trabajando y no vivo de revisar carteras». La defensa solicita la absolución.