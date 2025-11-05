«Emprendedoras na fábrica» fomenta empleo en Carballiño
La iniciativa reunió a treinta empresarias de la provincia en un espacio de colaboración
d. a.
La antigua Fábrica de Papel de O Carballiño acogió ayer la jornada «Emprendedoras na Fábrica», organizada por la Diputación de Ourense y AJE para visibilizar y fortalecer el papel de las mujeres empresarias de la provincia. El presidente provincial, Luis Menor, destacó la importancia del encuentro “por recuperar un espacio histórico, impulsar la cooperación institucional y respaldar el emprendimiento femenino”.
El evento reunió a treinta participantes que compartieron experiencias en mesas sectoriales y talleres centrados en comunicación digital y liderazgo. Menor anunció además que 74 proyectos impulsados por mujeres recibirán ayudas a través del programa EmprendOU en femenino, y avanzó que la Diputación garantizará la continuidad de esta línea con una partida anual a partir de 2026.
